Khán giả nói gì về việc Chi Pu hát tiếng Trung, Sơn Tùng hát tiếng Anh?

Sơn Tùng bất ngờ trở lại với ca khúc Making my way được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mặc dù có giai điệu bắt tai, cuốn hút, bài hát vẫn khiến khán giả hụt hẫng vì phát âm tiếng Anh khó nghe, chưa tròn trịa.

Việc nam ca sĩ lựa chọn hát tiếng Anh trong Making my way và There's no one at all ra mắt trước đó đã khiến cư dân mạng đưa ra ý kiến cho rằng anh nên quay lại hát tiếng Việt để phù hợp thị hiếu khán giả. Tuy nhiên, nhiều người nhìn nhận đây là cách giúp giọng ca sinh năm 1994 tiếp cận thị trường quốc tế, nhưng cần cải thiện và tìm ra hướng đi phù hợp hơn.

Đến với chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023, Chi Pu khiến nhiều khán giả ấn tượng về phần trình diễn ca khúc Đóa hoa hồng. Không chỉ thể hiện bản hit bằng tiếng Việt, nữ ca sĩ còn thể hiện một số đoạn nhỏ bằng tiếng Trung. Đáng chú ý, phát âm tiếng Trung của Chi Pu cũng bị nhận xét chưa chuẩn. Tuy nhiên, một số khán giả vẫn ủng hộ cô bởi sự cố gắng, tự tin để có thể hoàn thành tốt phần trình diễn của mình.

Trao đổi với Thanh Niên, khán giả đã bày tỏ quan điểm về vấn đề các nghệ sĩ Việt sử dụng ngôn ngữ nước ngoài trong các sản phẩm âm nhạc. Mời quý vị đón xem!