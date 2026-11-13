Khẩn trương mở rộng 2 bệnh viện phía đông TP.HCM, tránh lãng phí đất công

Sáng 13.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khảo sát, làm việc với Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Lê Văn Việt về phương án mở rộng.

Hai bệnh viện phía đông quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp

Tại buổi làm việc, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Bệnh viện quận 2 cũ), cho biết bệnh viện có quy mô 500 giường nhưng cơ sở vật chất, diện tích sử dụng chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

Hiện khu đất đối diện bệnh viện có một phần đất công đã được định hướng quy hoạch phục vụ y tế, nhưng các thủ tục pháp lý về đất đai, đầu tư vẫn đang được xem xét, hoàn thiện. Bệnh viện kiến nghị nghiên cứu sử dụng một phần khu đất quy hoạch khoảng 3 ha của Trường cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, hiện mới xây dựng, sử dụng khoảng 1 ha, để mở rộng hoạt động y tế và kết hợp đào tạo nhân lực.

Hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Lê Văn Việt ẢNH: BVCC

Trên quỹ đất bổ sung, bệnh viện dự kiến phát triển trung tâm lọc máu, mở rộng cấp cứu, đào tạo nhân lực y tế và chăm sóc người cao tuổi. Bệnh viện cũng đề xuất xem xét một số khu đất tại phường Long Bình để phát triển cơ sở khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt (Bệnh viện quận 9 cũ), cho biết bệnh viện có 100 giường kế hoạch, 146 giường thực kê. Số lượt khám, chữa bệnh tăng từ 100.931 lượt năm 2021 lên 190.992 lượt năm 2025.

Trụ sở chính tại số 387 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, có diện tích hơn 6.000 m², xây dựng từ năm 2001, hiện nhiều hạng mục xuống cấp, không gian chật hẹp. Bệnh viện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cải tạo Khoa Khám bệnh với kinh phí dự kiến 65 tỉ đồng và dự án xây dựng cơ sở 2 gồm 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư dự kiến 1.574 tỉ đồng. Tuy nhiên, cả 2 dự án chưa được bố trí vốn.

Khu vực khám bệnh của Bệnh viện Lê Văn Việt phải cơi nới bên ngoài ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện kiến nghị sớm bố trí kinh phí cải tạo trụ sở hiện hữu, tháo gỡ vướng mắc để đưa cơ sở số 440 Lê Văn Việt (trụ sở Liên đoàn Lao động TP.Thủ Đức cũ) vào sử dụng và xem xét bố trí khu đất số 442 Lê Văn Việt (trụ sở Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức cũ) để phát triển khu khám bệnh kỹ thuật cao.

Đại diện Sở Tài chính cho biết thành phố đang xem xét sắp xếp các cơ sở nhà, đất công để mở rộng Bệnh viện Lê Văn Việt, trong đó có trụ sở Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức trước đây.

Trụ sở này dự kiến giao cho Bệnh viện Lê Văn Việt mở rộng để giảm áp lực quá tải cho cơ sở chính ẢNH: DUY TÍNH

Hoàn tất các thủ tục trong năm 2026 để triển khai dự án từ năm 2027

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết khu vực quận 2 trước đây có hơn 254.000 dân, nhu cầu khoảng 875 giường bệnh, trong khi Bệnh viện Lê Văn Thịnh hiện có 500 giường. Vì vậy, cần đầu tư bổ sung khoảng 375 giường, đồng thời phát triển chuyên khoa sâu, phát huy vai trò bệnh viện hạng I và tiến tới đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo tuyến.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, định hướng phát triển lên quy mô 1.000 giường, phấn đấu đạt bệnh viện hạng I vào năm 2030, trở thành bệnh viện đa khoa công lập chủ lực phục vụ người dân khu vực phía đông.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đầu tư phát triển y tế, giáo dục gắn với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng. Việc mở rộng bệnh viện cần căn cứ quy mô dân số, nhu cầu khám, chữa bệnh và định hướng phát triển mạng lưới y tế từng khu vực.

Thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính, chính quyền địa phương và các bệnh viện phối hợp hoàn tất thủ tục giao đất, bàn giao mặt bằng, hợp thửa, điều chỉnh quy hoạch và triển khai đầu tư. Các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phải được giải quyết trong năm 2026, tạo điều kiện triển khai dự án từ năm 2027.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, cần xem xét bàn giao các khu đất, trụ sở liên quan đến Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội và Trường mầm non Hoàng Yến để cải tạo, bố trí di dời tạm thời một số khoa, phòng, tạo mặt bằng triển khai dự án đầu tư công tại cơ sở chính trong năm 2027. Thành phố cũng nghiên cứu sử dụng đất công liền kề, cân đối nguồn vốn đầu tư công, vốn kích cầu và kinh phí sự nghiệp.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cần nghiên cứu xây dựng mới khối nhà A, khai thác quỹ đất công và tính toán sử dụng khu vực công viên phía sau bệnh viện, bảo đảm cảnh quan, môi trường. Các cơ sở tạm phục vụ di dời, sửa chữa phải đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải, chất thải y tế và phòng cháy chữa cháy.

Thành phố giao các sở, ngành nghiên cứu phương án đối với Trường cao đẳng Thủ Thiêm, trong đó có thể xem xét phát triển các ngành đào tạo khoa học sức khỏe, gắn đào tạo với thực hành tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, nhất là lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc khai thác trụ sở dôi dư và quỹ đất công phải khẩn trương, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực; đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và không để gián đoạn hoạt động khám, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người dân.