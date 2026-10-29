TP.HCM quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà đất công

Tại họp báo định kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 29.10, Sở Tài chính TP.HCM cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đang tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất công dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công.

Trong đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Khu đất 561 Kinh Dương Vương được UBND TP.HCM thu hồi từ Tổng công ty Lương thực miền Nam ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, các bộ, ngành Trung ương cũng đã ban hành quyết định chuyển giao nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn về UBND TP.HCM quản lý, xử lý theo quy định.

Theo Sở Tài chính, tổng số nhà, đất được các bộ, ngành, đơn vị Trung ương quyết định chuyển giao về UBND TP.HCM là 129 cơ sở.

Căn cứ các quyết định chuyển giao, Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 địa chỉ nhà, đất. Đối với số cơ sở còn lại, sở đang lấy ý kiến UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan để xác định nhu cầu sử dụng.

Trường hợp nhu cầu sử dụng của địa phương, đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, Sở Tài chính sẽ trình UBND TP.HCM giao tài sản cho các phường, xã và đơn vị sử dụng theo quy định.

Đối với những tài sản còn lại, Sở Tài chính sẽ trình UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý, khai thác theo quy định.

Rà soát nhà đất công bỏ trống, sử dụng không hiệu quả

Theo Sở Tài chính TP.HCM, để phòng chống thất thoát, lãng phí tài sản công, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các phường, xã đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa tài sản vào khai thác; đồng thời kiên quyết thu hồi hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi đối với các trường hợp chây ì, vi phạm pháp luật về đất đai.

Khu đất ở 507 An Dương Vương, phường An Lạc do Công ty TNHH Mekong Auto sử dụng được UBND TP.HCM thu hồi ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

Trong khi đó, Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát nhà đất công bỏ trống, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai mục đích; tham mưu UBND TP.HCM phương án sắp xếp, xử lý phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiêu chuẩn, định mức và quy định pháp luật.

Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ phối hợp các sở, ngành làm việc trực tiếp với từng địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc xử lý, khai thác nhà đất công dôi dư.