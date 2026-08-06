Loạt trụ sở ở Bình Dương cũ đang được xử lý thế nào sau sáp nhập?

Theo thông tin Sở Tài chính TP.HCM gửi đến họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, một số trụ sở như Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cũ trên đường Bạch Đằng, trụ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương cũ và trụ sở Hải quan Bình Dương cũ đã được giao UBND phường Thủ Dầu Một để đề xuất phương án xử lý.

Trụ sở Báo Bình Dương cũ trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi được bàn giao về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hiện UBND phường Thủ Dầu Một đang xây dựng phương án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc sắp xếp, sử dụng các tài sản này theo quy định.

Đối với trụ sở Báo Bình Dương cũ, Sở Tài chính cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Báo Bình Dương đã sáp nhập với Báo Sài Gòn Giải Phóng. Trước đó, Văn phòng Thành ủy đã đề xuất chuyển giao trụ sở Báo Bình Dương cũ về địa phương để xử lý.

Ngày 9.6.2026, Thành ủy TP.HCM ban hành quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Theo đó, toàn bộ tài sản, tài chính của Báo Sài Gòn Giải Phóng được bàn giao nguyên trạng về cơ quan mới. Sau khi tiếp nhận, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình sẽ đề xuất phương án xử lý đối với các tài sản được bàn giao theo quy định.

Ưu tiên chuyển đổi nhiều trụ sở phục vụ y tế, giáo dục

Sở Tài chính TP.HCM thông tin, sau khi bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thành phố ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư để phục vụ lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng khác theo định hướng của Chính phủ.

Đến nay, Sở Tài chính đã trình UBND TP.HCM điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng 56 trụ sở dôi dư. Trong đó, 23 cơ sở dự kiến bố trí cho lĩnh vực giáo dục, 28 cơ sở cho lĩnh vực văn hóa và 5 cơ sở cho lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, thành phố đã giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà, đất; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất để tiếp tục thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Trụ sở Công an phường Phú Cường cũ được đề xuất làm trường học ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM còn tiếp nhận 118 cơ sở nhà, đất do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý.



Theo Sở Tài chính, đến nay đã tham mưu xử lý đối với 115 trong tổng số 118 cơ sở này. 3 cơ sở còn lại đang được rà soát, phối hợp các bộ, ngành để hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

"Khó khăn, vướng mắc chủ yếu là do khối lượng cơ sở nhà, đất phải rà soát, sắp xếp và xử lý trên địa bàn thành phố rất lớn; nhiều cơ sở có nguồn gốc lịch sử phức tạp, hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh", Sở Tài chính nêu.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 24.6.2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Nghị quyết này trao thêm thẩm quyền cho chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục và tạo cơ sở pháp lý để sớm đưa các tài sản công dôi dư vào khai thác hiệu quả. Trên cơ sở đó, sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM hoàn tất phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan.