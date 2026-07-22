TP.HCM: Từ trụ sở bỏ hoang thành trường học khang trang, bộ đội tặng cây hoa kiểng

Ngày 21.7, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường tiểu học Phú Lợi (phường Phú Lợi, TP.HCM) cho thấy các phương tiện đang vận chuyển rất nhiều cây hoa kiểng, bàn ghế đá, đến để trang trí cho ngôi trường mới được tu sửa, chuẩn bị cho năm học mới.

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Trường tiểu học Phú Lợi vui mừng: "Cây hoa kiểng là của các anh bộ đội cho, còn hàng chục bàn ghế đá là của các đơn vị kết nghĩa tặng".

Các chậu cây kiểng được đơn vị bộ đội tặng ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Trước đó, sau khi nhận bàn giao trụ sở Cục Thống kê Bình Dương (cũ), Ban giám hiệu Trường tiểu học Phú Lợi đã tổ chức nhiều cuộc tổng vệ sinh, dọn dẹp, tu sửa lại phòng học và các phòng chức năng, công trình phụ.

Quá trình nhiều ngày dọn dẹp, tu sửa có sự tham gia và hỗ trợ của hàng trăm lượt bộ đội thuộc các đơn vị kết nghĩa đến làm công tác dân vận.

Lực lượng làm công tác dân vận tu sửa cơ sở vật chất mới ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Từ tháng 9.2025, UBND phường Phú Lợi có văn bản đề nghị UBND TP.HCM giao trụ sở Cục Thống kê Bình Dương (cũ) có địa chỉ tại số 63 Đoàn Thị Liên (phường Phú Lợi; nằm đối diện cổng Trường tiểu học Phú Lợi) để mở rộng trường.

Địa phương chúng tôi quan tâm, làm hết sức mình để tất cả các cháu có chỗ học đàng hoàng. Phụ huynh nào không có chỗ cho con học cứ gặp trực tiếp, tôi sẽ giải quyết. Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, TP.HCM

Sau thời gian bị bỏ hoang hàng chục năm, tháng 4.2026, UBND TP.HCM đã có văn bản giao cơ sở nhà, đất trụ sở cơ quan Cục Thống kê Bình Dương cũ (gồm hơn 3.900 m2 và công trình nhà làm việc, nhà để xe… tổng diện tích sàn hơn 1.500 m2) cho UBND phường Phú Lợi quản lý sử dụng. Sau đó, được bàn giao cho trường.

Trụ sở Cục Thống kê Bình Dương (cũ) bị bỏ hoang nhiều năm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Phú Lợi, Phú Hòa và 1 phần phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương trước đây). Phường có dân số trên 110.000 người, trong đó số lượng công nhân lao động trong các khu công nghiệp sinh sống trên địa bàn rất lớn.

Từ trụ sở cũ nay được tu sửa thành trường học khang trang hơn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trường tiểu học Phú Lợi hiện có trên 1.533 học sinh với quy mô 36 lớp học, tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường chỉ có 33 phòng học và 4 phòng bộ môn, các khối hành chính quản trị, hỗ trợ học tập… dẫn đến quá tải về cơ sở vật chất.

Dự báo trong thời gian tới, số lượng các lớp học của Trường tiểu học Phú Lợi tăng lên với khoảng 40 lớp (chưa tính các phòng chức năng, hỗ trợ học tập, phục vụ sinh hoạt…), do đó nhu cầu về phòng học là rất lớn.

Lực lượng làm công tác dân vận vận chuyển bàn ghế cho cơ sở mới Trường tiểu học Phú Lợi ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết với dân số hiện tại của phường, dự báo sẽ còn tăng cơ học, đã tạo cho địa phương một áp lực rất lớn về giáo dục; nhưng dù khó khăn như thế nào cũng phải làm cho bằng được là đảm bảo chỗ học cho học sinh.