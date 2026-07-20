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Thời sự

TP.HCM giao trụ sở cũ bỏ trống làm điểm trạm y tế, tiếp nhận hàng cứu trợ

Đỗ Trường
Đỗ Trường
Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ được giao cho UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) bố trí điểm trạm y tế kết hợp làm điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ.

Theo đó, UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục giao, điều chuyển trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ (104 - 106, đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi, TP.HCM) cho UBND phường Phú Lợi bố trí làm điểm trạm y tế kết hợp làm nơi tiếp nhận hàng hóa cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, thực hiện trong tháng 7.2026.

TP.HCM giao trụ sở cũ bỏ trống làm điểm trạm y tế, tiếp nhận hàng cứu trợ - Ảnh 1.

Trụ sở Hội Chữ thập đỏ Bình Dương cũ nay được giao làm điểm Trạm y tế phường Phú Lợi

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

UBND TP.HCM yêu cầu UBND phường Phú Lợi phối hợp Sở Y tế bố trí điểm trạm y tế phù hợp, tổ chức quản lý sử dụng trụ sở được giao theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, không để lãng phí, bỏ trống.

TP.HCM giao trụ sở cũ bỏ trống làm điểm trạm y tế, tiếp nhận hàng cứu trợ - Ảnh 2.

Trụ sở Hội Chữ thập đỏ cũ có hàng chục mét mặt tiền đường 30 Tháng 4

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Phú Lợi, Phú Hòa và các khu phố 4, 5, 6, 7, 8 của phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) có dân số khoảng 110.000 người.

TP.HCM giao trụ sở cũ bỏ trống làm điểm trạm y tế, tiếp nhận hàng cứu trợ - Ảnh 3.

Trạm y tế phường Phú Lợi hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với quy mô dân số rất lớn nhưng hiện phường Phú Lợi có trạm y tế nằm sâu trong hẻm 210 đường Huỳnh Văn Lũy (Trạm y tế phường Phú Lợi cũ), diện tích và đường sá nhỏ hẹp, đi lại khó khăn.

TP.HCM giao trụ sở cũ bỏ trống làm điểm trạm y tế, tiếp nhận hàng cứu trợ - Ảnh 4.

Đường vào Trạm Y tế phường Phú Lợi hiện rộng khoảng hơn 3 mét, đi lại khó khăn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó, trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ được bỏ trống từ khi sáp nhập Hội Chữ thập đỏ Bình Dương với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM có vị trí trên đường 30 Tháng 4 với diện tích khá lớn, mặt tiền đường rộng thông thoáng, thuận tiện đi lại đưa đón bệnh nhân.


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