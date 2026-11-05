Khánh Hòa chấn chỉnh việc xử lý dự án BT, tuyệt đối không để chậm trễ

Ngày 5.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền về tiến độ xử lý 5 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Các dự án được đưa ra rà soát gồm tuyến đường Phan Bội Châu, tuyến đường Minh Mạng, đường giao thông nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh, tuyến đường N9 và đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn. Đây là các dự án trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ.

Không để chậm trễ

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, địa phương đã nhiều lần tổ chức họp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, sớm đưa các công trình và nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hầu hết nhiệm vụ được giao đều triển khai trễ hạn; cá biệt có trường hợp không thực hiện hoặc không báo cáo kết quả dù đã được đôn đốc.

Đường Minh Mạng thuộc phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: NHÂN ĐỨC

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan, các đơn vị là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các dự án BT nghiêm túc chấn chỉnh, chủ động rà soát từng nội dung công việc của các dự án để triển khai xử lý theo thẩm quyền và chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không để chậm trễ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan hoặc thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Các dự án BT vướng mắc

Đối với dự án BT tuyến đường Minh Mạng do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Thuận thực hiện, công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 6.2021. Dự án được UBND tỉnh Ninh Thuận cũ phê duyệt quyết toán năm 2023 với giá trị 46,39 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, làm rõ việc ký phụ lục hợp đồng ở thời điểm hiện nay; xem xét đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán dự án và việc tính lãi phát sinh đối với khoản chênh lệch theo giá trị quyết toán mà nhà đầu tư phải hoàn trả ngân sách. UBND tỉnh nhấn mạnh khoản tiền này không được đối trừ hoặc liên kết với nghĩa vụ thanh toán của dự án khác.

Dự án BT đường giao thông nối đường Yên Ninh ra biển và hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Yên Ninh (cũng do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Thuận làm chủ đầu tư), tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 34,8 tỉ đồng. UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng hoàn thiện dự thảo phụ lục hợp đồng, gửi Sở Tài chính trước ngày 5.11. Sau đó, Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét trước ngày 11.11.

Đường Yên Ninh khu vực qua phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: NHÂN ĐỨC

Đối với tuyến đường Phan Bội Châu do Công ty CP Gia Việt thực hiện, công trình đã đưa vào hoạt động từ tháng 5.2025 nhưng chưa hoàn tất quyết toán. Dự án này cần điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư và hoàn thiện phụ lục hợp đồng. Bên cạnh đó, tại Khu đô thị Mỹ Phước giai đoạn 1, quỹ đất được sử dụng để thanh toán hoàn vốn cho dự án BT tuyến đường Phan Bội Châu vẫn còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của nhà đầu tư; xác nhận việc thanh toán hoàn vốn dự án BT tuyến đường Phan Bội Châu bằng các khu đất ở tại Khu đô thị Mỹ Phước giai đoạn 1 đã được giao. Việc xác định giá đất cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chứng thư định giá, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh xem xét trước ngày 6.11.

Dự án BT tuyến đường N9 và đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân thực hiện đã đưa vào hoạt động từ năm 2021 với giá trị quyết toán là 78,5 tỉ đồng. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Phan Rang được yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã giao từ trước đó liên quan đến quyết toán, giá trị quỹ đất dùng để thanh toán hợp đồng BT...

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng tổng hợp tiến độ khắc phục, xử lý các dự án, tham mưu báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.