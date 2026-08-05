Khánh Hòa: Gần 60 năm, liệt sĩ Ka Tơr Tiên đã trở về nhà

Ngày 5.8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, thông tin về việc đưa liệt sĩ Ka Tơr Tiên về an táng sau gần 60 năm.

Liệt sĩ Ka Tơr Tiên sinh năm 1949, quê Tây Phước, An Sơn, Thuận Hải; nguyên là Tiểu đội phó Huyện đội Anh Dũng. Liệt sĩ Tiên hy sinh ngày 17.3.1967 trong quá trình chiến đấu và được an táng ban đầu tại thôn Tà Nôi, xã Anh Dũng.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, thân nhân và nhân chứng rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, khảo sát thực địa và khoanh vùng vị trí tìm kiếm.

Trong đó, ông Ka Tơ Toàn, em ruột của liệt sĩ, đã trực tiếp tham gia dẫn đường, cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng làm nhiệm vụ xác định khu vực chôn cất ban đầu.

Từ ngày 1 - 4.8.2026, lực lượng tìm kiếm triển khai khảo sát hiện trường, xác định vị trí và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ nhằm bảo đảm an toàn trước khi tiến hành quy tập.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa quy tập hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên, nguyên là Tiểu đội phó Huyện đội Anh Dũng

ẢNH: HUY HOÀNG

Liệt sĩ Tiên hy sinh ngày 17.3.1967 trong quá trình chiến đấu và được an táng ban đầu tại thôn Tà Nôi, xã Anh Dũng ẢNH: HUY HOÀNG

Sáng 5.8, công tác cất bốc hài cốt được thực hiện trong không khí trang nghiêm. Từng lớp đất được cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng bóc tách, từng di vật và dấu tích đều được nâng niu, bảo quản theo đúng quy trình. Khi những phần hài cốt đầu tiên được tìm thấy, nhiều người có mặt tại hiện trường không giấu được sự xúc động.

Sau khi hoàn tất quy tập, hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng đội, thân nhân và người dân địa phương đã thành kính dâng hương, tri ân người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gần 60 năm, liệt sĩ Ka Tơr Tiên đã được các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đưa trở về với gia đình

ẢNH: HUY HOÀNG

Việc đưa liệt sĩ Tiên về với gia đình có ý nghĩa quan trọng trong hành trình "500 ngày đêm đi tìm đồng đội" do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa triển khai

ẢNH: HUY HOÀNG

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên không chỉ giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện sau gần 60 năm mong mỏi mà còn tiếp tục khẳng định trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây cũng là kết quả ý nghĩa trong hành trình "500 ngày đêm đi tìm đồng đội" do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa triển khai. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.