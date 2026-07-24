Khánh Hòa thu mẫu ADN cho hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính

Sáng 24.7, tại hội trường UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa), Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và đông đảo thân nhân liệt sĩ các phường khu vực Nha Trang.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, biểu dương lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động rà soát, xác minh, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị đồng hành trong nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc này.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại khu vực Nha Trang ẢNH: LAN PHƯƠNG

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Sở Nội vụ và UBND cấp xã rà soát, xác minh, xác định hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Đợt cao điểm được tổ chức tại 12 điểm thu nhận mẫu tập trung trên toàn tỉnh, cùng các tổ thu nhận mẫu lưu động phục vụ Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ già yếu, bệnh tật không thể đi lại. Công an tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành thu nhận mẫu cho hơn 70% thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại khu vực Ninh Hòa ẢNH: LAN PHƯƠNG

Ông Trần Hòa Nam đề nghị Công an tỉnh tập trung nguồn lực, tổ chức thu nhận mẫu đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác và thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ. Các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp rà soát, tuyên truyền, bảo đảm đợt cao điểm hoàn thành đúng tiến độ.

Ông cũng đề nghị thân nhân các anh hùng liệt sĩ tiếp tục phối hợp, tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.



Tỉnh Khánh Hòa đã trao 20 phần quà tri ân cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Nha Trang ẢNH: LAN PHƯƠNG

Ngay sau lễ triển khai, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính Bộ Công an và Công ty CP GeneStory tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Trước đó, trong ngày 23.7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 3 điểm thu nhận mẫu tập trung cho thân nhân liệt sĩ tại các phường Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và xã Vạn Ninh.