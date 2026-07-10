Khánh Hòa đón 3 liệt sĩ về nghĩa trang, tìm nhân chứng Nhà lao Thành Diên Khánh

Ngày 10.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp cơ quan chức năng tổ chức cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ được an táng ban đầu tại thôn Bình Thành (xã Tân Định), đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh.

Ba liệt sĩ gồm: Lê Thị Chút (sinh năm 1932, quê Cẩm Trang, Hương Khê, Hà Tĩnh; đơn vị xã Ninh Thọ; hy sinh ngày 10.11.1949), Lê Diệm (sinh năm 1922, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh; đơn vị tỉnh Khánh Hòa; hy sinh ngày 10.11.1949) và Lê Can (sinh năm 1937, quê Quảng Nam - Đà Nẵng; đơn vị xã Phước Đông; hy sinh ngày 11.8.1964).

Lực lượng chức năng tiến hành cất bốc hài cốt 3 liệt sĩ ẢNH: BỘ CHQS TỈNH KHÁNH HÒA

Trước khi cất bốc, công binh đã rà phá bom mìn, bảo đảm an toàn khu vực. Sau khi hoàn tất, lực lượng chức năng vận chuyển hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh, tổ chức lễ truy điệu và an táng trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Tại buổi lễ, ông Phan Quang Quý (cháu của liệt sĩ Lê Can), xúc động tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng đưa hài cốt các liệt sĩ từ nơi cất bốc về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh ẢNH: BỘ CHQS TỈNH KHÁNH HÒA

Đây là kết quả quan trọng bước đầu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai tại Khánh Hòa, tiếp nối nỗ lực nhiều năm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BỘ CHQS TỈNH KHÁNH HÒA

Tìm nhân chứng về các liệt sĩ hy sinh tại Nhà lao Thành Diên Khánh

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Diên Khánh tiếp tục thu thập thông tin, xác minh vị trí chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong thời gian bị giam giữ tại Nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975.

Theo các tài liệu lịch sử và nguồn thông tin bước đầu, tại khu vực nhà lao, nay thuộc khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh, có khả năng tồn tại 2 - 3 hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh khi bị địch bắt, giam giữ. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được thông tin của 15 liệt sĩ hy sinh tại đây, tuy nhiên vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, việc xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ vẫn là mong mỏi của nhiều gia đình và đồng đội.

Vị trí Nhà lao Thành Diên Khánh (nay thuộc khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh), nơi nghi có 2 - 3 hố chôn tập thể liệt sĩ ẢNH: BỘ CHQS TỈNH KHÁNH HÒA

Cơ quan quân sự kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, người từng sinh sống, làm việc tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh trước năm 1975, thân nhân liệt sĩ và các nhà nghiên cứu tích cực cung cấp thông tin: họ tên liệt sĩ, năm sinh, quê quán, đơn vị; thời gian, địa điểm hy sinh; nơi chôn cất ban đầu; khu vực nghi có mộ; sơ đồ, hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật liên quan.

Mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể là manh mối quý giá. Mọi thông tin sẽ được kiểm chứng, bảo mật và sử dụng đúng mục đích.

Thông tin xin liên hệ: Trung tá Nguyễn Hải Sơn, Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0338.294.707; hoặc thiếu tá Trần Anh Nam, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Diên Khánh và cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất.