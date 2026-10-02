Khánh Hòa: Hàng ngàn hộ dân chờ sổ hồng

M ỎI MÒN CHỜ SỔ

Sau hơn 10 năm chuyển về sinh sống tại Khu đô thị Lê Hồng Phong II (P.Phước Hải cũ, nay là P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa), ông Nguyễn T. (ở đường số 4 - Thích Quảng Đức) vẫn chưa được thỏa mong ước cầm trên tay cuốn sổ hồng.

Hàng loạt khu đô thị ở Khánh Hòa rơi vào cảnh chậm cấp sổ hồng cho hàng ngàn hộ dân suốt nhiều năm qua ẢNH: KỲ NAM

Ông T. cho biết năm 2015 ông mua đất từ chủ đầu tư, đến năm 2016 xây nhà và sinh sống ổn định. "Điều mong muốn lớn nhất của gia đình là sớm có sổ hồng để bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật, thuận tiện khi chuyển nhượng hoặc để lại cho con cháu, nhưng đến nay mong mỏi đó của tôi và gia đình vẫn chưa có được", ông than thở.

Không riêng trường hợp ông T., hơn 1.200 hộ dân tại Khu đô thị Lê Hồng Phong II cũng đang chờ giấy chứng nhận. Nhiều người đã lớn tuổi, sinh sống ổn định trong thời gian dài nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục pháp lý đối với nhà, đất.

Tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận cũng xảy ra tại nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như VCN - Phước Hải, Mỹ Gia, Thái Xuân, Thái Hưng, Phước Long II, Lê Hồng Phong I...

Vướng xác định giá đất

Theo hồ sơ, năm 2024, cơ quan chức năng xác định tiền sử dụng đất đối với gần 18,95 ha tại Khu đô thị Lê Hồng Phong II là hơn 1.242 tỉ đồng. Công ty CP bất động sản Hà Quang, chủ đầu tư dự án, không đồng ý với kết quả xác định giá đất và đã khởi kiện, đề nghị hủy các quyết định hành chính liên quan. Sau khi thụ lý vụ án, TAND tỉnh Khánh Hòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, tạm đình chỉ thi hành quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất tại dự án.

Khu đô thị VCN - Phước Hải đã hoàn thiện hạ tầng, nhà cửa nhưng việc cấp sổ cho người dân vẫn còn vướng ẢNH: KỲ NAM

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công ty CP bất động sản Hà Quang cho biết đã nhiều lần có văn bản đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết việc xác định tiền sử dụng đất để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho người dân. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được thông tin mới từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án VCN - Phước Hải cho biết dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đang thực hiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Tuy nhiên, từ năm 2023 việc cấp giấy chứng nhận bị dừng để hoàn thiện một số thủ tục liên quan. Hiện dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Sở Tài chính. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn tất thủ tục để tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Theo ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, qua rà soát, nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều dự án chậm cấp giấy chứng nhận là sau khi được giao đất, một số dự án nhiều lần điều chỉnh quy hoạch. Việc này dẫn đến phải xác định lại giá đất, bổ sung nghĩa vụ tài chính trước khi đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể, dự án Mỹ Gia điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tới 3 lần; đã được cấp 108 giấy chứng nhận nhưng vẫn còn một số tồn tại phải xử lý theo kết luận của cơ quan T.Ư và hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh. Đối với Khu đô thị Lê Hồng Phong II, dự án được giao và cho thuê hơn 51 ha đất nhưng đến nay chưa hoàn tất việc xác định giá đất. Từ khi được giao đất năm 2015, dự án đã trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch. Trong khi đó, Khu đô thị Lê Hồng Phong I vẫn còn gần 5,85 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở NN-MT cũng cho biết công tác xác định giá đất thời gian qua gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào đơn vị tư vấn, thiếu dữ liệu đầu vào của các giai đoạn trước. Một số dự án còn phải xử lý các tồn tại theo kết luận thanh tra, kiểm tra. Theo Sở NN-MT, trong 2 năm 2026 - 2027, Khánh Hòa tiếp tục định giá 158 dự án nhằm tháo gỡ các vướng mắc theo Nghị quyết số 29/2026/QH16. Đối với những dự án được người dân đặc biệt quan tâm, Sở đặt mục tiêu hoàn thành xác định giá đất đối với Khu đô thị Lê Hồng Phong I và II vào tháng 12.2026; hoàn thành xác định lại giá đất dự án VCN - Phước Hải trong tháng 3.2027.

Riêng Khu đô thị Lê Hồng Phong II, ngày 9.9, Sở Tài chính có văn bản gửi UBND tỉnh về phương án giá đất tính tiền sử dụng đất của dự án, đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh họp thẩm định ngày 11.8.2026. Sở Tài chính đề nghị Sở NN-MT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phương án giá đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.