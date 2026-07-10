Khánh Hòa hợp tác phát triển phương tiện bay không người lái

Ngày 10.7, tại phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh các nội dung về chuyển đổi số, cải cách hành chính, thương mại điện tử và phát triển hạ tầng bưu chính, điểm nhấn của chương trình hợp tác là nghiên cứu, ứng dụng phương tiện bay không người lái để phát triển kinh tế tầm thấp.

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng phương tiện bay không người lái gắn với chuyển đổi số, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Các lĩnh vực ưu tiên gồm y tế, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, cứu nạn - cứu hộ và logistics.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sớm triển khai các nội dung đã thống nhất, đồng thời tiếp tục chủ động đề xuất các giải pháp, công nghệ mới nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết, trọng tâm của chương trình hợp tác là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ giao dịch hành chính công và kết nối tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Không chỉ dừng ở việc nghiên cứu ứng dụng phương tiện bay không người lái, thỏa thuận còn hướng tới phát huy lợi thế mạng lưới bưu chính để tạo nền tảng cho chuyển đổi số. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cam kết ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng bưu chính, nâng cao năng lực logistics, hỗ trợ thương mại điện tử và dịch vụ công.

Khi kết hợp với các giải pháp phương tiện bay không người lái trong tương lai, mạng lưới này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, mở rộng khả năng phục vụ đến vùng núi, hải đảo và các khu vực còn nhiều khó khăn về giao thông.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhấn mạnh phát triển kinh tế tầm thấp là một trong những nội dung mới của chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Tổng công ty mong muốn tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện khảo sát các khu vực phù hợp để từng bước triển khai mô hình phương tiện bay không người lái trong logistics, vận chuyển hàng hóa, cứu hộ cứu nạn, nông nghiệp thông minh và quản lý tài nguyên, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam xác định tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế số thông qua hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận hóa đơn điện tử, chữ ký số, các nền tảng số và thương mại điện tử.



