Ngày 26.11, ông Phạm Trúc Việt, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) cho biết đã tổ chức hội nghị triển khai việc lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2026, trong đó thành lập phường Vân Phong.

Tỷ lệ đồng thuận cao

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 19.11.2026. Theo đó, tỉnh thống nhất chủ trương sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã hiện hữu thành 3 đơn vị, gồm phường Vân Phong, phường Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa.

Trong đó, phường Vân Phong dự kiến được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, phường Đông Ninh Hòa và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bắc Ninh Hòa, phường Ninh Hòa.

Khu vực xã Đại Lãnh với hệ thống đường bộ thuận lợi ẢNH: BÁ DUY

UBND xã Đại Lãnh kêu gọi cán bộ, người dân chủ động tìm hiểu dự thảo đề án, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm trung thực, khách quan. Việc lấy ý kiến được xác định là quyền và trách nhiệm của người dân, góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo UBND xã này cho biết qua thống kê sơ bộ người dân đa số đều đồng tình ủng hộ, đạt tỷ lệ trên 90%. UBND tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp để tổng hợp gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.

UBND xã Vạn Thắng triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2026 ẢNH: UBND XÃ VẠN THẮNG

Lãnh đạo xã Vạn Thắng cũng cho biết đã tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân của 14 thôn về dự thảo nói trên. Xã thành lập 14 tổ do Bí thư Chi bộ thôn làm tổ trưởng tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân 14 thôn.

Tương tự, ông Nguyễn Phương Phai, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng cũng cho biết xã đã tổ chức lấy ý kiến người dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính phường Vân Phong. Thống kê sơ bộ, tỷ lệ người dân thống nhất đạt 98%.

UBND xã Vạn Ninh cũng triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã đang lấy ý kiến hơn 13.750 hộ gia đình về dự thảo đề án, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng thành phần, đúng nội dung, trình tự, thủ tục và mẫu phiếu quy định...

UBND xã Vạn Ninh lấy ý kiến người dân về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2026, trong đó thành lập phường Vân Phong ẢNH: UBND XÃ VẠN NINH

Báo cáo kết quả về HĐND, UBND tỉnh chậm nhất ngày 4.12

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và 8 xã, phường liên quan khẩn trương triển khai các công việc phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu trực tiếp đến từng hộ gia đình.

Kết quả kiểm phiếu phải được báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 1.12. HĐND cấp xã phải hoàn thành việc ban hành nghị quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp chậm nhất ngày 3.12; báo cáo kết quả về HĐND, UBND tỉnh chậm nhất ngày 4.12.

Sở Nội vụ được giao tổng hợp kết quả lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và trình Bộ Nội vụ thẩm định trong tháng 12.2026.

Dự kiến phường Vân Phong rộng hơn 796 km² Trước đó, Báo Thanh Niên đã thông tin, nếu đề án được thông qua, phường Vân Phong mới sẽ có diện tích 796,97 km², quy mô dân số 239.734 người. Cụ thể, xã Đại Lãnh có diện tích 179,97 km², dân số 25.589 người; xã Tu Bông rộng 102,11 km², dân số 28.819 người; xã Vạn Thắng rộng 76,12 km², dân số 32.111 người; xã Vạn Ninh rộng 131,87 km², dân số 54.923 người. Xã Vạn Hưng có diện tích 89,09 km², dân số 19.161 người; phường Đông Ninh Hòa rộng 141,85 km², dân số 44.398 người. Đối với hai địa phương chỉ sắp xếp một phần diện tích và dân số, xã Bắc Ninh Hòa có diện tích 61,78 km², dân số 23.330 người; phường Ninh Hòa rộng 14,18 km², dân số 10.403 người.



