Khánh Hòa mới giải ngân 7,66% vốn giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao

Ngày 27.7, Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Hơn 5.400 hộ dân bị ảnh hưởng

Theo đó, tuyến đường sắt tốc độ cao qua Khánh Hòa dài khoảng 191,8 km, đi qua 25 xã và 4 phường. Điểm đầu tại xã Đại Lãnh, giáp tỉnh Đắk Lắk; điểm cuối tại xã Phước Hà, giáp tỉnh Lâm Đồng. Trên tuyến dự kiến bố trí 3 nhà ga, gồm ga Diên Khánh và ga Tháp Chàm phục vụ hành khách; ga Ninh Hòa phục vụ vận tải hàng hóa kết nối Khu kinh tế Vân Phong. Ngoài ra còn có 4 trạm bảo dưỡng và 1 depot tàu khách tại khu vực Nha Trang.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1, đoạn từ xã Đại Lãnh đến xã Nam Ninh Hòa dài 66,16 km, do Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, đã hoàn thành phê duyệt thiết kế và đang triển khai thi công. Chủ đầu tư đã chi trả bồi thường tại khu tái định cư cho 70/72 trường hợp, đạt 97,22%, dự kiến hoàn tất trước ngày 31.7. Công tác đo đạc địa chính tuyến chính đã hoàn thành tại 10 xã, phường.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có điểm đầu tại xã Đại Lãnh, giáp tỉnh Đắk Lắk ẢNH: BÁ DUY

Dự án thành phần 2 dài 64,13 km, từ phường Bắc Nha Trang đến xã Nam Cam Ranh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án đã được phê duyệt thiết kế vào cuối tháng 6 và đang hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công. Đối với khu tái định cư, công tác chi trả bồi thường mới thực hiện cho 35/267 trường hợp, đạt khoảng 13%. Trong khi đó, tuyến chính vẫn đang lập hồ sơ thiết kế đo đạc.

Dự án thành phần 3 dài 61,47 km, từ xã Công Hải đến xã Phước Hà, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, cũng đã hoàn thành phê duyệt thiết kế và đang lựa chọn nhà thầu. Đến nay, công tác chi trả bồi thường tại khu tái định cư đã thực hiện cho 38/405 trường hợp, đạt 9,4%; công tác đo đạc địa chính trên tuyến chính đã hoàn thành tại 9 xã, phường.

Theo rà soát ban đầu, toàn dự án ảnh hưởng khoảng 2.134 ha đất của hơn 5.467 hộ dân và 36 tổ chức. Trong đó, khoảng 1.829 hộ phải bố trí tái định cư. Khánh Hòa dự kiến xây dựng và bố trí 31 khu tái định cư, gồm 13 khu hiện hữu và 18 khu xây mới.

Giải ngân mới đạt 7,66%

Năm 2026, Bộ Xây dựng bố trí 1.661,67 tỉ đồng cho 3 dự án thành phần. Tuy nhiên, đầu tháng 7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn xuống còn 883,68 tỉ đồng để phù hợp với tiến độ thực tế, đồng thời đăng ký nhu cầu vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 8.611,68 tỉ đồng.

Xã Nam Cam Ranh, nơi có đường sắt tốc độ cao chạy ngang, đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cam Thịnh Đông từ tháng 8.2025 ẢNH: BÁ DUY

Đến nay, tổng số vốn đã giải ngân đạt 127,316 tỉ đồng, tương đương 7,66% kế hoạch năm 2026. Trong đó, dự án thành phần 1 giải ngân 74,761 tỉ đồng, đạt 25,6%; dự án thành phần 2 giải ngân 32,062 tỉ đồng, đạt 6,05%; còn dự án thành phần 3 giải ngân 20,493 tỉ đồng, đạt 2,44%.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỷ lệ giải ngân của dự án thành phần 3 còn thấp do đơn vị đang hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Theo ông Tân, trong tháng 8, các gói thầu sẽ đồng loạt triển khai khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu. Các địa phương cũng đang đẩy nhanh việc niêm yết danh sách thu hồi đất. Tuy nhiên, khối lượng công việc rất lớn, từ thiết kế, thẩm định đến cập nhật đơn giá bồi thường do giá đất và vật liệu thường xuyên biến động.

"Dự kiến đầu tháng 8, các đơn vị có thể triển khai thi công. Khi thực hiện ứng vốn theo quy định khoảng 30%, tỷ lệ giải ngân sẽ tăng đáng kể và cơ bản vẫn bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh", ông Tân nói.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết sở đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.