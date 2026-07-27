Xe khách tông vào vách núi đèo Khánh Lê, 5 hành khách bị thương

Ngày 27.7, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa cho hay đơn vị vừa tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp lúc 6 giờ 10 cùng ngày, thông báo vụ tai nạn xảy ra tại đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, xe gặp nạn chở 25 hành khách và 2 tài xế, lưu thông hướng Nha Trang - Đà Lạt thì bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào vách núi. Tai nạn khiến 5 hành khách trên xe bị thương.

Hiện trường xe khách tông vào vách núi đèo Khánh Lê ẢNH: TTCC 115 KHÁNH HÒA

Ngay lập tức, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa kích hoạt báo động đỏ liên viện, huy động lực lượng cấp cứu khẩn cấp. Tham gia ứng cứu có 2 xe và ê kíp cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, cùng 1 xe cấp cứu của Trung tâm y tế Khánh Vĩnh và 1 xe cấp cứu của Trung tâm y tế Diên Khánh.

Các ê kíp nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phân loại nạn nhân, sơ cấp cứu ban đầu rồi chuyển những hành khách bị thương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục thăm khám, điều trị và theo dõi.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 1 khu vực Khánh Vĩnh cũng lập tức có mặt để điều phối, đảm bảo giao thông tuyến đường.

Vụ tai nạn khiến 5 hành khách bị thương ẢNH: TTCC 115 KHÁNH HÒA

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt là tuyến đường có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn và thường xuyên xuất hiện sương mù, nhất là vào sáng sớm hoặc khi thời tiết xấu, nên người điều khiển phương tiện cần hết sức thận trọng khi lưu thông qua đây.

Theo Đội Cảnh sát giao thông số 1 khu vực Khánh Vĩnh, tài xế cần tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ trước các khúc cua gắt và tuyệt đối không lấn làn hay vượt xe ở khu vực khuất tầm nhìn.

Đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều khúc cua gấp, khuất tầm nhìn và độ dốc lớn ẢNH: BÁ DUY

Trước khi di chuyển qua đường đèo, tài xế cũng cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp xe cùng các điều kiện kỹ thuật của phương tiện, giữ tinh thần tỉnh táo, không lái xe khi mệt mỏi hay buồn ngủ, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo trên tuyến để bảo vệ an toàn cho bản thân, hành khách và cộng đồng.