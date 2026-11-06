Khánh Hòa quy định mới về tách thửa, đất ở đô thị tối thiểu từ 36 m2

Ngày 6.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh. Quy định này thay thế hai quy định trước đây của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận cũ (trước sáp nhập).

Với đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phụ thuộc vào bề rộng chỉ giới đường đỏ (quy hoạch) của tuyến đường mà thửa đất tiếp giáp. Thửa đất giáp đường rộng từ 19 m trở lên phải đạt từ 45 m2, mặt tiền và chiều sâu từ 5 m. Thửa giáp đường rộng từ 10 m đến dưới 19 m phải đạt từ 40 m2, mặt tiền và chiều sâu từ 4 m.

Thửa giáp đường rộng từ 4 m đến dưới 10 m cũng phải đạt từ 40 m2, nhưng mặt tiền và chiều sâu chỉ cần từ 3,5 m. Thửa giáp đường dưới 4 m hoặc ngõ, hẻm đô thị có diện tích tối thiểu 36 m2, mặt tiền và chiều sâu từ 3 m.

Khánh Hòa ban hành quy định mới về tách thửa, trong đó đất ở đô thị tối thiểu từ 36 m2 ẢNH: BÁ DUY

Với đất ở tại nông thôn, thửa đất thuộc xã nhóm 1 phải đạt tối thiểu 60 m2, thuộc xã nhóm 2 và nhóm 3 là 80 m2; mặt tiền và chiều sâu đều từ 5 m trở lên. Nếu phải mở lối đi ra đường giao thông công cộng, lối đi phải rộng tối thiểu 1,5 m ở đô thị và 4 m ở nông thôn.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu sau khi tách từ 500 m2 với đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản đến 5.000 m2 với đất rừng. Riêng đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu được tách thửa tối thiểu 200 m2.

Quy định riêng với tách thửa hình thành nhiều thửa đất ở

Theo quy định mới, khi một người hoặc nhóm người sử dụng đất trong một lần làm thủ tục mà tách thửa từ một hoặc nhiều thửa đất liền kề, tạo ra từ 5 thửa đất ở trở lên, thì được xác định là tách thửa hình thành nhiều thửa đất ở nếu thuộc một trong các trường hợp sau.

Đó là làm phát sinh đường giao thông, lối đi chung cho các thửa mới; làm phát sinh hạ tầng kỹ thuật dùng chung như cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thu gom chất thải; hoặc san lấp mặt bằng, cải tạo địa hình để hình thành khu đất ở phục vụ khai thác, chuyển nhượng hoặc sử dụng.

Việc tách nhiều lần từ cùng một thửa đất gốc hoặc các thửa liền kề cùng nguồn gốc, kể cả khi đất đã chuyển nhượng cho người khác, mà tổng số thửa đất ở đạt từ 10 thửa trở lên trong vòng 36 tháng cũng được xác định là trường hợp này.

Quy định mới của Khánh Hòa siết chặt việc tách thửa hình thành nhiều lô đất ở ẢNH: BÁ DUY

Với các trường hợp trên, cơ quan đăng ký đất đai phải lấy ý kiến các cơ quan quản lý về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản trước khi giải quyết hồ sơ. Nếu thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật chuyên ngành, hồ sơ chỉ được giải quyết khi đáp ứng đủ điều kiện của các luật này.

Sở NN-MT Khánh Hòa được giao chủ trì kiểm tra, xử lý các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng tách thửa để hình thành khu dân cư không phù hợp quy hoạch hoặc không bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Quy định cũng nêu rõ không được tách thửa với đất thuộc khu bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đất đang có vi phạm pháp luật đất đai chưa khắc phục. Đất nằm trong danh mục thu hồi để thực hiện dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, đất đã có quyết định hoặc thông báo thu hồi cũng không được tách thửa, trừ một số trường hợp đã quá thời hạn quy định mà chưa thu hồi.