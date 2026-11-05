Tịch thu mô tô của người bốc đầu xe ở Khánh Hòa

Ngày 5.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xử phạt, tịch thu xe mô tô của một thanh niên chạy xe bằng 1 bánh (bốc đầu xe). Đồng thời, công an cũng đã xử lý một vụ lạng lách, đánh võng bằng xe máy điện, sau khi xác minh các clip đăng trên mạng xã hội.

Hai vụ việc được phát hiện qua phản ánh của người dân và thông tin do Cục CSGT (Bộ Công an) chuyển đến.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một người bốc đầu xe mô tô 2 bánh trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Phan Rang (Khánh Hòa). Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp tính mạng của người lái và những người cùng lưu thông.

CSGT Khánh Hòa xử phạt và tịch thu phương tiện của nam thanh niên có hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, Phòng CSGT xác định người trong clip là H.T.H (21 tuổi, ở xã Phước Hậu, Khánh Hòa), điều khiển xe mô tô biển số 85CA-093.xx. H. có hành vi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh và không có giấy phép lái xe theo quy định. Phòng CSGT đã ban hành quyết định xử phạt và tịch thu phương tiện của người này.

Ở vụ việc thứ hai, Cục CSGT chuyển đến đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy điện lạng lách, đánh võng trên đường số 12, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Nam Nha Trang.

Làm việc với cơ quan công an, người điều khiển và chủ phương tiện đều thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng CSGT đã lập biên bản, xử phạt N.T.H (13 tuổi, ở phường Nam Nha Trang) về hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường bộ.

Chủ phương tiện là bà L.N.B.N (42 tuổi, ở phường Nha Trang) bị phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cả người điều khiển và chủ xe còn phải viết cam kết không tái phạm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, việc tiếp nhận, xử lý thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời là lời cảnh báo với những người điều khiển phương tiện nguy hiểm, xem thường pháp luật.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không lạng lách, đánh võng, chạy xe bằng một bánh hay có các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.