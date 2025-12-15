Khánh Hòa: Truy xét nghi phạm cướp tiền nữ y tá tại trạm y tế

Chiều 15.12, lãnh đạo xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) xác nhận với PV Thanh Niên, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiền nữ y tá tại Trạm y tế Vạn Thạnh. Hiện Công an xã Đại Lãnh đang phối hợp các đơn vị liên quan truy xét nghi phạm, đồng thời phát thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin và kêu gọi nghi phạm sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 37 ngày 11.12. Thời điểm này, chị M.T.H. (29 tuổi) đang trực một mình tại trạm y tế thì một người đàn ông đến hỏi mua thuốc hạ sốt. Trong lúc chị H. vào phòng lấy thuốc, người này đi vào nhà vệ sinh, sau đó quay ra hỏi trạm có dịch vụ truyền nước hay không.

Khi được trả lời là không có, người đàn ông bất ngờ túm cổ áo, rút dao từ túi quần khống chế chị H.. Nạn nhân giằng co, cố lùi ra tiền sảnh để kêu cứu nhưng bị kẹp cổ, đẩy vào bên trong và đe dọa tính mạng. Người này yêu cầu đưa 5 triệu đồng nhưng chị H. trả lời không có tiền mặt.

Camera ghi lại hình ảnh chị H. đang bị nghi phạm đe dọa ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong tình thế nguy cấp, chị H. buộc phải mở ứng dụng chuyển 500.000 đồng vào tài khoản do nghi phạm cướp chỉ định. Trước khi tẩu thoát, người này dọa chị H. đứng yên tại chỗ, không được báo cho người thân hay công an, nếu không sẽ "khó yên thân".

Ngay trong đêm, Công an xã Đại Lãnh đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh và ghi lời khai nạn nhân để điều tra vụ cướp tiền nói trên.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm là nam giới, cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác màu xanh có ba sọc trắng ở hai bên vai, quần lửng màu đen, đi dép nhựa trắng, đeo kính gọng đen tròng trắng, mang khẩu trang trắng và đội mũ màu đen có chữ trắng phía trước.

Công an xã Đại Lãnh đề nghị bất kỳ ai phát hiện hoặc có thông tin về nghi phạm cướp tiền của nữ y tá, khẩn trương báo qua số điện thoại trực ban 0258.3842.223. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi nghi phạm sớm đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.