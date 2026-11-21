Ngày 21.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân và nguồn phát sinh dòng nước đen đổ ra vịnh Nha Phu ở thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, UBND phường Bắc Nha Trang và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực địa, rà soát toàn diện các nguồn phát thải tại khu vực.

Dòng nước đen đổ ra vịnh Nha Phu ẢNH: BÁ DUY

Các đơn vị phải lấy mẫu quan trắc, xác định chính xác nguyên nhân và nguồn phát sinh dòng nước đen; chủ động xử lý theo thẩm quyền, tổng hợp kết quả và đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30.11.2026.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, cùng đơn vị vận hành các công trình xử lý rác thải, nước rỉ rác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình rà soát, xác minh nguồn thải. Những hành vi xả thải trái phép (nếu có) phải được xử lý nghiêm; các tồn tại trong công tác thu gom, xử lý nước thải phải được khắc phục ngay.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xác minh nguyên nhân, nguồn phát sinh dòng nước đen đổ ra vịnh Nha Phu ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy qua khu dân cư thôn Lương Hòa, theo suối Cạn, mương Lương Hòa, khu vực cầu Giăng Dây rồi đổ ra vịnh Nha Phu. Đáng chú ý, dòng nước này vẫn xuất hiện cả khi trời không mưa, khiến người dân lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

Theo thông tin ghi nhận, khu vực này chịu tác động từ hoạt động của hai bãi rác Rù Rì cũ và Lương Hòa. Bãi rác Rù Rì rộng 6,66 ha, đã đóng cửa từ năm 2014 nhưng vẫn phát sinh nước rỉ rác; trong khi bãi rác Lương Hòa mới có diện tích khoảng 20 ha.

Để xử lý nước rỉ rác tại khu vực Lương Hòa, dự án đã được triển khai với các hạng mục gồm hồ chứa dung tích 3.500 m³, hệ thống 4 máy bơm và tuyến ống HDPE dài 6,3 km, nhằm thu gom, dẫn nước rỉ rác sau xử lý về Nhà máy xử lý nước thải phía bắc.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND phường Bắc Nha Trang, dù dự án đã hoàn thành, tình trạng nước rỉ rác chảy qua khu dân cư, đổ ra biển vẫn tiếp diễn. Địa phương kiến nghị kiểm soát nguồn thải, có giải pháp xử lý tạm thời tại bãi rác Lương Hòa, đồng thời đẩy nhanh việc xử lý nước rỉ rác tại bãi Rù Rì.