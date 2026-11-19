Ngày 19.11, UBND phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã cử cán bộ ghi nhận sự việc dòng nước đen ngòm đổ ra vịnh Nha Phu để tham mưu lên cấp trên xử lý.

Trời không mưa nhưng cũng có nước đen ngòm đổ ra vịnh Nha Phu

Theo ghi nhận, dòng nước đen chảy qua khu vực suối Cạn, mương nước Lương Hòa và cầu Giăng Dây trên quốc lộ 1, len lỏi qua các khu dân cư trước khi đổ ra biển. Dọc dòng chảy, nước đen bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, khu vực biển tiếp nhận dòng nước này có cảng cá Vĩnh Lương, nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân, đồng thời nằm gần đầm Nha Phu - khu vực nuôi trồng thủy sản quan trọng của Nha Trang.

Dòng nước đen kịt chảy loang cả vùng biển ở vịnh Nha Phu ẢNH: BÁ DUY

Dòng nước đen kịt đổ ra sát cảng cá Vĩnh Lương ẢNH: BÁ DUY

Nhiều người dân thôn Lương Hòa cho biết mỗi khi trời mưa, nước màu đen lại theo dòng chảy tràn về, mang theo mùi hôi thối. Tuy nhiên, điều khiến người dân lo ngại là gần đây, dù Nha Trang không có mưa, dòng nước đen vẫn tiếp tục chảy ra vịnh Nha Phu.

Ông Đ.T.Q, một người dân địa phương, cho biết những ngày nắng, mùi hôi càng nồng nặc, khiến các thành viên trong gia đình đau đầu, khó chịu. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Dòng nước đen chạy dọc khu dân cư rồi đổ ra biển ẢNH: BÁ DUY

Dòng nước đen ngòm đổ ra vịnh Nha Phu vẫn tồn tại, bốc mùi hôi thối chảy qua khu dân cư thôn Lương Hòa ẢNH: BÁ DUY

Đầu tư, nâng cấp trạm xử lý nước rỉ rác

Nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên xuất hiện dòng nước đen được người dân đặt nghi vấn có liên quan đến hoạt động của các bãi rác ở Lương Hòa.

Theo đó, khu vực thôn Lương Hòa có 2 bãi rác, gồm: bãi rác Rù Rì cũ rộng 6,66 ha, đã đóng cửa từ năm 2014, bãi rác này vẫn phát sinh nước rỉ rác; bãi rác Lương Hòa mới rộng 20 ha đang hoạt động, tiếp nhận toàn bộ rác thải sinh hoạt của khu vực Nha Trang.

Cả 2 bãi rác đều phụ thuộc vào Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa công suất thiết kế 186 m³/ngày đêm. Tuy nhiên, vào mùa mưa, lượng nước đổ về trạm có thể lên đến 400 - 500 m³/ngày, vượt hơn 2 lần công suất thiết kế. Do đó, khu vực này thường xảy ra tình trạng nước đen ngòm đổ ra vịnh Nha Phu.

Trước tình trạng quá tải, tháng 7.2026, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý Nhà máy môi trường Nha Trang (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư thực hiện dự án Xây dựng khẩn cấp tuyến ống dẫn nước rỉ rác sau xử lý, duy trì hoạt động Trạm xử lý Lương Hòa.

Nước đen vẫn chảy dù trời không mưa ẢNH: BÁ DUY

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, đến ngày 15.10, các hạng mục thuộc công trình khẩn cấp đã hoàn thành thi công. Dự án xây dựng mới hồ chứa nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép, dung tích tối đa khoảng 3.500 m³.

Từ ngày 17 đến 21.10, đơn vị tiếp tục tích nước vào hồ chứa mới để vận hành thử các thiết bị. Lượng nước rỉ rác đã qua xử lý được bơm từ hồ hiện hữu sang với lưu lượng tối đa 600 m³/ngày.

Nước rỉ rác vẫn chảy ra môi trường

Ngày 21.10, UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai, hoàn thành thi công các hạng mục công trình khẩn cấp. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử tuyến ống truyền tải, thiết bị bơm và hồ chứa mới, bảo đảm an toàn, đồng bộ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phục vụ nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30.11.2026.

Dù có Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa nhưng vẫn tồn tại việc nước đen chảy ra môi trường ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, việc các hạng mục xây dựng khẩn cấp đã hoàn thành nhưng dòng nước đen vẫn chảy ra vịnh Nha Phu đặt ra yêu cầu phải làm rõ nguồn phát sinh, đường đi của dòng nước và hiệu quả thực tế của hệ thống xử lý sau khi được nâng cấp.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc nước đen chảy ra biển cần tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan để tìm hiểu nguyên nhân. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cũng tiếp nhận thông tin mà phóng viên phản ánh gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trong khi đó, UBND phường Bắc Nha Trang cho biết đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa vì việc triển khai các dự án khắc phục tình trạng nước rỉ rác tràn ra môi trường. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Địa phương kiến nghị tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Nhà máy môi trường Nha Trang kiểm soát nguồn thải tại bãi rác Lương Hòa, đồng thời có phương án xử lý tạm thời lượng nước rỉ rác đang chảy ra môi trường.

UBND phường Bắc Nha Trang đề nghị kiểm soát nguồn thải tại bãi rác Lương Hòa, đồng thời có phương án xử lý lượng nước rỉ rác đang chảy ra môi trường ẢNH: BÁ DUY

Một vấn đề đáng lo ngại khác là năng lực xử lý của Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Dù Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh đã triển khai dự án nâng cấp, cải tạo trạm theo lệnh khẩn cấp. Tuy nhiên, theo UBND phường Bắc Nha Trang, dự án này mới giải quyết khâu tiếp nhận, chuyển tải nước, chưa nâng công suất xử lý của trạm trong khi hệ thống hiện tại đang có tình trạng quá tải.

Do đó, địa phương kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng đánh giá lại tình trạng khai thác, xử lý nước thải, nghiên cứu phương án cải tạo, nâng công suất nếu cần thiết, nhằm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đồng bộ, hạn chế sự cố gây ảnh hưởng môi trường.