Ngày 18.5, Công an TP.HCM phối hợp với UBND Q.1 và Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 11. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Thị Hồng Nga, Phó chủ tịch UBND Q.1 đánh giá cao những nỗ lực của Công an TP.HCM trong thời qua đã cùng các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động cải tạo không gian đô thị, khoác lên phố phường những bức bích họa phong cảnh, biển - đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam. Qua đó tăng cường quảng bá du lịch, xóa bỏ đi mảng không gian bong tróc, vết dán quảng cáo, tô điểm những mảng màu sắc rực rỡ, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân và du khách bốn phương.



Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên bích họa CÔNG AN CUNG CẤP

Bà Mai Thị Hồng Nga nhấn mạnh, hoạt động này có thể được xem là một bước tiến quan trọng, mang tính chiến lược cho chiến dịch bóc xóa quảng cáo sai quy định, làm trong sạch địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự của Đảng bộ, chính quyền, người dân Q.1 và toàn TP.HCM nói chung.

Thời gian tới, Phó chủ tịch UBND Q.1 mong muốn Công an TP.HCM và các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai sâu rộng, phát triển mạnh mẽ phong trào bài trừ, đẩy lùi tiến đến xóa bỏ nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định tràn lan. Ngày có thêm nhiều công trình nghệ thuật lớn hơn, đẹp hơn để tăng cường "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực", tất cả vì TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" thứ 11 nằm trong chuỗi các công trình do Công an TP.HCM phối hợp Nippon Paint Việt Nam, Thành đoàn Thành phố, UBND Q.1 thực hiện với chiều dài là 179 m bao gồm phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam; đặc biệt là ngôi nhà của gia đình Bác Hồ tại xã Kim Liên (H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Sau buổi lễ khánh thành, Công an TP.HCM và Thành đoàn đã phát động ngày cao điểm vận động nhân dân, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong cộng đồng cùng ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn bộ địa bàn 312 xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị.