Chính trị Sự kiện

Khánh thành công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

TTXVN-Bách Nhật
02/02/2026 12:32 GMT+7

Sáng 2.2, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc bộ phủ.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dựkhánhthành công trình Trụ sở làm việcCơ quan Chủ tịchnước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch

ẢNH: TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình quan trọng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bắc bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chính phủ lâm thời đã làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây đã thực sự trở thành biểu tượng cao đẹp của chính quyền cách mạng, của một nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tâm huyết của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự ủng hộ, đồng hành của các bộ, ngành Trung ương và TP.Hà Nội; đánh giá rất cao, biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước cũng như trách nhiệm, quyết tâm và tình cảm của các nhà thầu, của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong quá trình thực hiện dự án.

Để công trình được quản lý, sử dụng hiệu quả, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước là đơn vị nhận bàn giao, quản lý chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, TP.Hà Nội, nhà thầu tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn, lâu dài công trình.

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng cho biết, chủ đầu tư cùng với các nhà thầu khắc phục nhiều trở ngại, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đảm bảo việc triển khai dự án theo đúng chủ trương đề ra, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu công trình phải là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di tích kiến trúc lịch sử với yêu cầu hiện đại hóa, an ninh, an toàn và không gian làm việc trang trọng, hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị trí của Cơ quan Chủ tịch nước; thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược trong công tác xây dựng, quản lý, phát huy hiệu quả tài sản công của Đảng, Nhà nước. 

Trải qua 12 tháng triển khai liên tục, công trình đã được hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ phối hợp với nhà thầu rà soát, kiểm kê, bàn giao, đào tạo, tập huấn cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý công trình để đảm bảo các hạng mục đều được quản lý, sử dụng đúng công năng, góp phần gìn giữ, phát huy hiệu quả giá trị công trình, xứng đáng với vị thế là trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đang vươn lên phát triển, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

