Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Khánh thành nhà máy chế biến nông sản và dược liệu 500 tỉ đồng

Hải Phong
Hải Phong
31/08/2025 16:28 GMT+7

Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai có tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chính thức đưa vào hoạt động, với công suất đạt 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 100 triệu USD/năm.

Ngày 31.8, tại Khu công nghiệp Sao Mai (xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khánh thành nhà máy chế biến nông sản và dược liệu 500 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai

ẢNH: CẨM ÁI

Sau 5 năm thành lập, Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai đã chính thức đưa nhà máy vào vận hành toàn bộ. Dự án có quy mô hơn 50.000 m², tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng, trang bị dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Ý. Nhà máy hướng tới các thị trường xuất khẩu lớn, gồm: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhà máy có công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm trái cây chế biến mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 100 triệu USD/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập bình quân 12 triệu đồng/tháng. Các sản phẩm chủ lực gồm nước ép, nước cô đặc, trái cây sấy, đông trùng hạ thảo, cùng các dòng rượu trái cây và thảo mộc.

Khánh thành nhà máy chế biến nông sản và dược liệu 500 tỉ đồng- Ảnh 2.

Cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai

ẢNH: CẨM ÁI

Song song với việc xây dựng nhà máy, công ty còn phát triển vùng nguyên liệu 2.000 ha tại Quảng Ngãi, tập trung các loại cây trồng chủ lực như chanh dây, dứa, xoài, ổi. Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng nông dân từ khâu cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật, canh tác cho đến bao tiêu sản phẩm.

Bà Trần Phương Anh, Tổng giám đốc Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai, nhấn mạnh: "Sự thành công của Sao Mai chỉ thật sự bền vững khi đời sống người nông dân được nâng cao. Nhà máy đi vào hoạt động không chỉ nâng giá trị nông sản địa phương mà còn là trung tâm kết nối, hướng đến mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu. Chúng tôi cam kết phát triển bền vững, ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải thân thiện môi trường và chuyển đổi số trong sản xuất".

Khánh thành nhà máy chế biến nông sản và dược liệu 500 tỉ đồng- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khánh thành

ẢNH: CẨM ÁI

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng để nhà máy sớm vận hành ổn định, doanh nghiệp cần tập trung ổn định sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, quản lý chặt chẽ quy trình, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng đơn hàng. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm ngặt công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cũng khẳng định tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. "Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh," ông Giang nhấn mạnh.

Tin liên quan

Long An đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn

Long An đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn

UBND tỉnh Long An đồng loạt tổ chức 4 sự kiện động thổ, khởi công và khánh thành các dự án có quy mô lớn để chào mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Khám phá thêm chủ đề

chế biến nông sản dược liệu khánh thành xuất khẩu Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận