Khánh thành nhà máy chế biến nông sản và dược liệu 500 tỉ đồng

Ngày 31.8, tại Khu công nghiệp Sao Mai (xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai ẢNH: CẨM ÁI

Sau 5 năm thành lập, Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai đã chính thức đưa nhà máy vào vận hành toàn bộ. Dự án có quy mô hơn 50.000 m², tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng, trang bị dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Ý. Nhà máy hướng tới các thị trường xuất khẩu lớn, gồm: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhà máy có công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm trái cây chế biến mỗi năm, doanh thu dự kiến khoảng 100 triệu USD/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập bình quân 12 triệu đồng/tháng. Các sản phẩm chủ lực gồm nước ép, nước cô đặc, trái cây sấy, đông trùng hạ thảo, cùng các dòng rượu trái cây và thảo mộc.

Cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai ẢNH: CẨM ÁI

Song song với việc xây dựng nhà máy, công ty còn phát triển vùng nguyên liệu 2.000 ha tại Quảng Ngãi, tập trung các loại cây trồng chủ lực như chanh dây, dứa, xoài, ổi. Doanh nghiệp cam kết đồng hành cùng nông dân từ khâu cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật, canh tác cho đến bao tiêu sản phẩm.

Bà Trần Phương Anh, Tổng giám đốc Công ty CP chế biến nông sản Sao Mai, nhấn mạnh: "Sự thành công của Sao Mai chỉ thật sự bền vững khi đời sống người nông dân được nâng cao. Nhà máy đi vào hoạt động không chỉ nâng giá trị nông sản địa phương mà còn là trung tâm kết nối, hướng đến mục tiêu chinh phục thị trường toàn cầu. Chúng tôi cam kết phát triển bền vững, ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải thân thiện môi trường và chuyển đổi số trong sản xuất".

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khánh thành ẢNH: CẨM ÁI

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng để nhà máy sớm vận hành ổn định, doanh nghiệp cần tập trung ổn định sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, quản lý chặt chẽ quy trình, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng đơn hàng. Đồng thời, phải tuân thủ nghiêm ngặt công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Giang cũng khẳng định tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. "Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh," ông Giang nhấn mạnh.