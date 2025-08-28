Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Yêu cầu Giám đốc Sở NN-MT chấn chỉnh công tác cử cán bộ dự họp

Hải Phong
Hải Phong
28/08/2025 18:35 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Giám đốc Sở NN-MT nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc cử cán bộ dự họp; đồng thời phải đảm bảo lãnh đạo sở tham dự đúng lĩnh vực phụ trách để trực tiếp báo cáo, giải trình và tiếp thu chỉ đạo.

Ngày 28.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh đã ban hành thông báo kết luận của ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp cho ý kiến về việc triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Ảnh 1.

Trụ sở làm việc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, ông Trần Phước Hiền giao Sở NN-MT làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai toàn bộ dự án trên. Ông Hiền đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở NN-MT nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc cử cán bộ dự họp. Với các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, giám đốc sở phải bố trí lãnh đạo tham dự đúng lĩnh vực phụ trách để trực tiếp báo cáo, giải trình và tiếp thu chỉ đạo; trường hợp vắng mặt phải có báo cáo, xin phép lãnh đạo UBND tỉnh và thống nhất người thay thế.

Ngoài ra, với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất hoặc chưa đầy đủ, lãnh đạo sở phải chủ trì tổ chức họp, mời các sở, ngành và địa phương liên quan để thảo luận (hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) trước khi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở NN-MT hoàn thành nhiệm vụ số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ưu tiên đất ở) tại các địa phương chưa có cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 1.6.2025. Tuy nhiên, đến ngày 25.8, Sở NN-MT vẫn chưa lựa chọn được đơn vị thực hiện, khiến tiến độ kế hoạch số hóa của tỉnh bị chậm, đồng thời không báo cáo UBND tỉnh để xin gia hạn.

Trước tình hình trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở NN-MT phải tổ chức kiểm điểm, báo cáo giải trình gửi UBND tỉnh trước ngày 30.8.

Trước đó, trong tháng 4 và 5.2025, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cũng từng bị Phó chủ tịch UBND tỉnh phê bình vì để xảy ra tình trạng chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo.

