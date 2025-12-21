Ngày 21.12, Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 8 năm thành lập (2017-2025) và khánh thành Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ (đường 30.4, khu vực 5, P.Long Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ ẢNH: THANH DUY

BS.CK2 Trần Như Tiến, Giám đốc Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ, cho biết phòng khám có quy mô 5 tầng, diện tích sàn sử dụng hơn 2.600m2. Tầng 1 là phòng cấp cứu, nhà thuốc, phòng MRI, phòng chụp CT; tầng 2 là khu vực khám bệnh; tầng 3 là khu chẩn đoán hình ảnh; tầng 4 là khu xét nghiệm và tầng 5 là khu vực hành chính.

Trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh tại phòng khám được đầu tư đồng bộ. Hệ thống máy cắt lớp vi tính được tích hợp trí tuệ nhân tạo cho hình ảnh rõ nét. Hệ thống cộng hưởng từ, chụp X-qquang kỹ thuật số, siêu âm (tổng quát, tim, đàn hồi), xét nghiệm (sinh hóa, miễn dịch, huyết học, đông máu tự động, điện giải đồ)…được đầu tư từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, trao quyết định cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ ẢNH: THANH DUY

Với đội ngũ gần 100 y bác sĩ, phòng khám đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho khoảng 300 đến 500 người dân mỗi ngày ở hầu hết các chuyên khoa, như: nội tổng quát, tim mạch, tiểu đường, tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ, các bệnh lý mãn tính, ung thư, nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng và ngoại khoa.

Theo thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, Long Mỹ từng là căn cứ địa cách mạng, nay có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều nơi người dân vẫn phải đi xa để tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, nhất là khi cần chẩn đoán chuyên sâu hoặc chất lượng cao. Vì vậy, Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ đã được đầu tư theo hướng "đi thẳng vào chất lượng" ngay từ đầu. Với sự khẩn trương, công trình hoàn thành sau 5 tháng quyết tâm thi công, nhằm kịp thời tạo ra một địa chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.