Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Khánh thành Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

Thanh Duy
Thanh Duy
21/12/2025 16:28 GMT+7

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ có gần 100 y bác sĩ, nhiều máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ở hầu hết các chuyên khoa.

Ngày 21.12, Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 8 năm thành lập (2017-2025) và khánh thành Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ (đường 30.4, khu vực 5, P.Long Mỹ, TP.Cần Thơ - trước đây là TX.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

- Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

ẢNH: THANH DUY

BS.CK2 Trần Như Tiến, Giám đốc Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ, cho biết phòng khám có quy mô 5 tầng, diện tích sàn sử dụng hơn 2.600m2. Tầng 1 là phòng cấp cứu, nhà thuốc, phòng MRI, phòng chụp CT; tầng 2 là khu vực khám bệnh; tầng 3 là khu chẩn đoán hình ảnh; tầng 4 là khu xét nghiệm và tầng 5 là khu vực hành chính.

Trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh tại phòng khám được đầu tư đồng bộ. Hệ thống máy cắt lớp vi tính được tích hợp trí tuệ nhân tạo cho hình ảnh rõ nét. Hệ thống cộng hưởng từ, chụp X-qquang kỹ thuật số, siêu âm (tổng quát, tim, đàn hồi), xét nghiệm (sinh hóa, miễn dịch, huyết học, đông máu tự động, điện giải đồ)…được đầu tư từ các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, trao quyết định cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ

ẢNH: THANH DUY

Với đội ngũ gần 100 y bác sĩ, phòng khám đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho khoảng 300 đến 500 người dân mỗi ngày ở hầu hết các chuyên khoa, như: nội tổng quát, tim mạch, tiểu đường, tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ, các bệnh lý mãn tính, ung thư, nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng và ngoại khoa.

Theo thiếu tướng Vũ Cao Quân, Phó chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, Long Mỹ từng là căn cứ địa cách mạng, nay có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều nơi người dân vẫn phải đi xa để tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, nhất là khi cần chẩn đoán chuyên sâu hoặc chất lượng cao. Vì vậy, Phòng khám đa khoa Hòa Hảo - Long Mỹ đã được đầu tư theo hướng "đi thẳng vào chất lượng" ngay từ đầu. Với sự khẩn trương, công trình hoàn thành sau 5 tháng quyết tâm thi công, nhằm kịp thời tạo ra một địa chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Tin liên quan

Hà Nội có phòng khám 'bệnh viện trong ngày'

Hà Nội có phòng khám 'bệnh viện trong ngày'

Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội) với trang bị thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, được vận hành như 'bệnh viện trong ngày' đã chính thức khai trương ngày 22.10.

TP.HCM: Hướng tới phát triển trạm y tế đa năng như 'phòng khám đa khoa nhỏ'

Khám phá thêm chủ đề

Phòng khám khám chữa bệnh cần thơ khánh thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận