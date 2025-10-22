Hà Nội có phòng khám 'bệnh viện trong ngày'

Phòng khám phục vụ 3.000 người/ngày

Tại lễ khai trương, ông Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết, du lịch y tế là một trong những hướng phát triển mới của y tế trong nước, trước thực tế các bệnh viện công và tư đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình "bệnh viện trong ngày" giúp người dân trải nghiệm dịch vụ y tế toàn diện ẢNH: PHONG LAN

Với y tế tư nhân, ông Lương đánh giá, hệ thống y tế Tâm Anh sẽ là đối tác tin cậy của các đơn vị khi triển khai du lịch y tế, với 2 cơ sở: Bệnh viện đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và tại TP.HCM đã được xếp hạng chuyên sâu. Và mới đây nhất, Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy chính thức hoạt động, góp phần cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân, người nước ngoài, các chuyên gia nước ngoài làm việc, sinh sống tại thủ đô.

Phòng khám được đầu tư hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia, các bác sĩ nhiều kinh nghiệm sẽ làm tốt công tác khám, sàng lọc sớm các bệnh hiểm nghèo, để các bệnh từng là nan y sẽ được điều trị hiệu quả hơn.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, cho biết, Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy quy tụ gần 1.000 nhân sự có thể phục vụ đến 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Tại đây có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, với các chuyên khoa mũi nhọn như: cấp cứu - đột quỵ, nội tổng hợp - khám sức khỏe tổng quát, hỗ trợ sinh sản (IVF), nhi, tim mạch, thần kinh, mắt công nghệ cao, da liễu - chăm sóc da, tiêm chủng... Đặc biệt, hệ thống vận chuyển cấp cứu 24/7 giúp người bệnh được tiếp nhận điều trị sớm nhất.

Được thiết kế theo mô hình "bệnh viện trong ngày", là trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, Phòng khám đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy liên thông toàn diện với hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, với các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Do đó, các bác sĩ đa chuyên khoa sẽ dễ dàng trao đổi, đưa ra phác đồ hiệu quả, an toàn, rút ngắn thời gian điều trị và tối ưu chi phí cho người bệnh, với các ca bệnh cần hội chẩn.







