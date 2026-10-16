Khảo sát 155 nhà hàng, phát hiện 35 nơi quảng cáo món ăn từ chim hoang dã

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) vừa phát đi kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã và chim di cư trong bối cảnh mùa di cư vừa mới bắt đầu và hoạt động săn bắt chim trái phép diễn ra phức tạp.



Từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm, các vùng đất ngập nước và khu vực ven biển của Việt Nam là điểm dừng chân quan trọng của hàng trăm loài chim di cư. Những sinh cảnh này cung cấp nguồn thức ăn và nơi nghỉ ngơi tạm thời cho các loài chim di cư xuống phía nam và cả khi quay trở lại phương bắc. Tuy nhiên, môi trường sống của chúng ngày càng bị thu hẹp mà hàng ngàn con chim hoang dã vẫn bị săn bắt để phục vụ nhu cầu tiêu thụ đặc sản tại các nhà hàng.

Chim hoang dã bị săn bắt ẢNH: ENV

Trong 9 tháng đầu năm 2026, ENV đã ghi nhận 1.042 vụ việc do người dân phản ánh, liên quan đến hơn 150.000 con chim. Các vi phạm được ghi nhận bao gồm: săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo trực tuyến và mua bán tại các cửa hàng chim cảnh.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát nhanh do đơn vị này thực hiện từ tháng 6 – 9 tại Hà Nội, TP.HCM, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và TP.Cần Thơ cũng cho thấy: cứ 4 nhà hàng được khảo sát thì có 1 nơi quảng cáo bán các món ăn từ chim hoang dã trong thực đơn (35 trong số 155 nhà hàng được khảo sát).

Chim mòng biển di cư về vùng biển Đà Nẵng ẢNH: BÙI THANH LANG

Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc ENV chia sẻ: "Bầu trời và thiên nhiên Việt Nam nên là điểm đến an toàn trong hành trình di cư của các loài chim hoang dã. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng trên cả nước cùng chung tay ngăn chặn các hoạt động săn bắt, buôn bán và tiêu thụ chim hoang dã trái phép, góp phần bảo vệ các loài chim và chấm dứt nạn tận diệt chim hoang dã và chim di cư".

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về bảo tồn chim hoang dã, chim di cư tại Việt Nam. Các bộ, ngành và địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Bên cạnh vai trò then chốt của công tác thực thi pháp luật, nhận thức và hành động của mỗi người dân cũng có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã.

Việc nói không với tiêu thụ chim hoang dã là hành động góp phần bảo vệ môi trường Việt Nam ẢNH: BÙI THANH LANG

Việc nói không với tiêu thụ chim hoang dã là hành động thiết thực để cộng đồng góp phần bảo vệ bầu trời Việt Nam, bảo vệ cơ hội để các thế hệ tương lai tiếp tục được chứng kiến những đàn chim tự do sải cánh trên hành trình di cư.

Người dân có thể phản ánh hành vi quảng cáo, kinh doanh trái phép món ăn từ chim hoang dã đến cơ quan chức năng địa phương hoặc Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của ENV qua số 1800 1522.