TP.HCM dẹp nạn mua bán chim, cá phóng sinh trái phép: Chợ vùng ven vẫn tấp nập

Vừa qua, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu các sở ngành, xã, phường tập trung kiểm tra, xử lý các tụ điểm mua bán chim, cá phóng sinh trái phép tại khu vực trước cổng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Việc ra quân quyết liệt này nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã trái phép, bảo vệ đa dạng sinh học và giữ gìn nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân.

Người bán "rã nghề"

Ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 29.6, tại các cơ sở tôn giáo lớn ở trung tâm thành phố, bức tranh đô thị đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước cổng các ngôi chùa vốn thường tập trung đông đúc người bán chim dạo như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi (phường Xuân Hòa) hay chùa Phước Hải (phường Tân Định), không gian hiện tại đã hoàn toàn thoáng đãng, sạch sẽ, không còn bóng dáng của các lồng chim phóng sinh.

ẢNH: TRẦN KHA

Điểm bán chim, cá phóng sinh đối diện một tịnh xá trên đường Đặng Công Bỉnh ẢNH: TRẦN KHA

Một người dân bán nước trước cổng chùa Phước Hải chia sẻ, lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra và xử phạt nghiêm suốt thời gian qua, nhờ vậy tình trạng mua bán tự do đã chấm dứt. Theo một người dân khác tại đây, người bán lâu năm trước cổng chùa cũng phải chấp nhận "rã nghề", mang thả bớt chim vì không thể đem ra đường bày bán như trước. Dù vậy, theo người này, một vài người vẫn lén lút cất giấu, bán né tránh gần khu vực chùa.

Tại khu vực phường Chợ Lớn, đường Nguyễn Trãi đối diện miếu Thiên Hậu, việc mua bán nay trở nên "e dè" hơn. Người bán chỉ dám đặt một lồng nhỏ chứa khoảng 4 con chim sẻ bên lề đường. Khi thấy có người để ý, họ nhanh chóng đưa đi cất bớt, chỉ khi khách có nhu cầu thực sự mới đem ra giao dịch nhằm tránh bị lực lượng chức năng xử phạt.

Tương tự, trước khu vực Lăng Ông trên đường Vũ Tùng (phường Gia Định), một người đàn ông ngoài 50 tuổi chỉ đặt sọt nhựa và lồng sắt trống không bên đường để ngụy trang. Qua hỏi thăm, người dân cho biết đây là chiêu thức né cơ quan chức năng. Trong vai người mua chim phóng sinh, PV tiếp cận và ngay lập tức được người đàn ông này nhiệt tình chào mời với giá 10.000 đồng/con chim sẻ, khẳng định "mua bao nhiêu cũng có". Người này còn dúi vào tay PV một tờ danh thiếp: "Tôi bán cả ngày ở đây, cần bao nhiêu cứ alo, tôi giao tận nhà".

Luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ khách thập phương

Trái ngược với sự thắt chặt ở khu vực trung tâm, tại các tuyến đường vùng ven, hoạt động mua bán chim, cá phóng sinh phục vụ khách đi chùa vẫn diễn ra công khai và tấp nập.

Tuyến đường Đặng Công Bỉnh (xã Xuân Thới Sơn), nơi có tịnh xá thu hút đông đảo khách thập phương đến thắp hương cầu an, trở thành "thủ phủ" của các điểm bán chim, cá tự phát. Dọc con đường này, kéo dài đến quanh chân cầu An Hạ và đường Dọc Bờ Kênh Dẫn (xã Xuân Thới Sơn), PV đếm được có ít nhất 7 điểm bán nằm san sát nhau với các lồng sắt chồng lên nhau cao ngất.

Quanh khu vực cầu An Hạ và Cầu Xáng (TP.HCM) tập trung nhiều điểm bán cá, chim phóng sinh ẢNH: TRẦN KHA

Người phụ nữ bán chim phóng sinh trước chùa Tịnh Quang ở tỉnh lộ 15. Để tránh cơ quan chức năng, người này đem lồng chim cất vào khu đất trống phía sau chỗ bán ẢNH: TRẦN KHA

Đáng chú ý, vào thời điểm PV có mặt, nhiều mối lái chạy xe máy chở theo các thùng giấy chứa đầy chim se sẻ liên tục cập bến để bỏ sỉ cho các sạp.

Quy trình sang chiết chim từ thùng giấy kín vào lồng sắt diễn ra rất chớp nhoáng nhằm tránh sự chú ý của người đi đường.

Người đàn ông bán chim phóng sinh trước Lăng Ông nhưng chỉ đặt sọt nhựa và lồng sắt trống không bên đường để ngụy trang ẢNH: TRẦN KHA

Cách đó không xa, trên đường Lê Quang Đạo (đoạn gần cầu An Hạ, xã Hóc Môn) có 2 điểm bán chim phóng sanh. Và đường Đỗ Văn Dậy (xã Hóc Môn), tỉnh lộ 15 (xã Bình Mỹ) gần chùa Tịnh Quang cũng tồn tại thêm khoảng 5 điểm bán chim, cá phóng sinh khác luôn trong trạng thái sẵn sàng phục vụ khách thập phương.