Khát khao của Thanh Thúy cùng thế hệ vàng bóng chuyền nữ Việt Nam

Đ Ộ CHÍN SỰ NGHIỆP

Vài năm trở lại đây, đội tuyển bóng chuyền nữ VN có sự ổn định lực lượng với dàn tuyển thủ ở độ chín sự nghiệp. Bộ khung ít xáo trộn; các tuyển thủ phát huy được kinh nghiệm, bản lĩnh, sự ăn ý; nhờ đó liên tiếp gặt hái thành công cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN.

Thành tích vượt qua Hàn Quốc, xếp hạng 4 giải bóng chuyền vô địch châu Á năm ngoái giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN lần đầu đoạt vé tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới diễn ra tháng 8 này tại Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng là nhà vô địch 2 năm liên tiếp 2023, 2024 của Cúp bóng chuyền nữ châu Á (AVC Challenge Cup), qua đó vinh dự góp mặt ở Cúp bóng chuyền nữ thế giới (FIVB Challenge Cup).

Thanh Thúy (giữa) là một trong những tay đập chủ lực của đội tuyển bóng chuyền VN ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Ở cấp độ CLB, bóng chuyền nữ VN cũng gặt hái thành công nhờ đóng góp từ các tuyển thủ. Năm 2024, CLB LPBank Ninh Bình với sự xuất sắc của bộ 3 tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy đã đoạt á quân giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á, qua đó giành vé tham dự giải CLB nữ thế giới. Đến năm 2025, dàn tuyển thủ quốc gia trong màu áo CLB VTV Bình Điền Long An gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Trà My, Vi Thị Như Quỳnh đưa CLB này giành vị trí á quân và cũng đoạt vé tham dự giải các CLB nữ thế giới.

K HÁT KHAO LÀM NÊN LỊCH SỬ

Sau khi cùng CLB VTV Bình Điền Long An giành á quân giải các CLB nữ châu Á, Trần Thị Thanh Thúy đã lên tập trung cùng đội tuyển VN. Được CLB VTV Bình Điền Long An tạo điều kiện xuất ngoại thi đấu ở Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và gần nhất là Indonesia đã trui rèn nên một Thanh Thúy với tác phong chuyên nghiệp. Ở tuổi 28, tay đập quê Bình Dương vẫn muốn tiếp tục xuất ngoại thi đấu để chinh phục và hoàn thiện bản thân. Việc CLB VTV Bình Điền Long An vừa ký kết hợp tác với CLB hàng đầu Philippines Creamline Cool Smashers mở ra khả năng Thanh Thúy gia nhập đội bóng này.

Trong năm nay, Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền VN có 2 giải đấu trọng tâm là giải vô địch thế giới vào tháng 8 và SEA Games 33 vào tháng 12 đều ở Thái Lan. Nếu giải vô địch thế giới là sân chơi quá tầm khi đội tuyển VN chạm trán với các đối thủ cực mạnh thì SEA Games 33, đối thủ chính cạnh tranh HCV với các cô gái VN là đội tuyển Thái Lan. Nhiều lần chạm trán với đối thủ này ở chung kết SEA Games nhưng Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN chưa một lần giành chiến thắng. Vì thế, ở SEA Games năm nay, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được "giao chỉ tiêu" giành tấm HCV lịch sử cho bóng chuyền nữ VN, đồng nghĩa với việc phải đánh bại đội chủ nhà Thái Lan hiện xếp hạng 13 thế giới. Đây là mục tiêu khó khăn nhưng Thanh Thúy, Bích Tuyền cùng các tuyển thủ bày tỏ quyết tâm rất cao.

Nhiều khả năng môn bóng chuyền tại SEA Games 33 trùng với giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới nhưng ưu tiên hàng đầu của Thanh Thúy vẫn là cống hiến cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN.