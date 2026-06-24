Khát vọng đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới

Từ nền tảng Việt Nam để vươn ra toàn cầu

Sau gần 9 năm ra đời và phát triển, Công ty Ninety Eight đang được xem là doanh nghiệp công nghệ tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực blockchain và Web3 với hệ sinh thái gồm nhiều sản phẩm ứng dụng trên hạ tầng công nghệ blockchain. Trong đó, một sản phẩm đang chú ý của Ninety Eight là cung cấp công nghệ xác thực sản phẩm để một thương hiệu thời trang triển khai truy xuất nguồn gốc cho các mẫu váy cưới độc bản của mình. Một số dịch vụ nổi bật khác bao gồm cung cấp ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nguyên liệu đến thành phẩm; tư vấn việc phát hành và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các nghệ sĩ hay các ứng dụng liên quan về tài chính (như tài sản mã hóa), ví multi-chain để quản lý tài sản số cho người dùng (ví đa chuỗi, hỗ trợ nhiều blockchain trên cùng một giao diện).

Theo CEO Nguyễn Thế Vinh, các công nghệ đang được phát triển hiện nay và cả trong tương lai gần của công ty sẽ đi theo 2 chiến lược. Thứ nhất, tiếp tục phát triển các công nghệ thế hệ mới để tạo ra trải nghiệm giao dịch vượt trội, xóa bỏ các rào cản của người dùng với công nghệ blockchain. Thứ hai, phát triển công nghệ bảo mật để bảo vệ tài sản cho người dùng, đặc biệt là dưới sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty Ninety Eight góp phần đưa Việt Nam vào top đầu trong lĩnh vực blockchain Ảnh: NVCC

Để đạt được những thành quả như hôm nay, công ty cũng đã phải trải qua những năm tháng mò mẫm, đặc biệt là trong giai đoạn hoàn toàn chưa có khung pháp lý. "Năm 2017 khi chúng tôi bắt đầu startup, nghiên cứu sâu về công nghệ blockchain thì thị trường còn rất "tối" vì chưa có khung pháp lý, chưa được công nhận. Đặc biệt, rất nhiều dự án liên quan đến công nghệ này sau đó lại gặp nhiều vấn đề, đặc biệt có yếu tố lừa đảo tiền số. Vì vậy nhiều người cũng đầy hoài nghi đối với công ty, thậm chí cả bạn bè cũng vậy", CEO Nguyễn Thế Vinh nhớ lại.

Ra đời khi thị trường vẫn phải dò dẫm trong "vùng xám" pháp lý, nhiều startup trong lĩnh vực blockchain đã rời bỏ cuộc chơi hoặc chọn đặt trụ sở ở nước ngoài để tận dụng môi trường pháp lý cũng như cơ hội đầu tư, việc gọi vốn cũng dễ hơn. Tuy nhiên, 2 thành viên sáng lập Ninety Eight là Nguyễn Thế Vinh và Lê Thanh đều có chung suy nghĩ: Dù có thành công trên thế giới thì cũng chẳng thể tự hào mình là doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, chúng ta lại để vụt mất cơ hội đưa Việt Nam vào top đầu thế giới về công nghệ. Đó là lý do để họ duy trì quyết tâm đặt trụ sở ở Việt Nam, dùng 100% nhân sự là người Việt, đóng góp vào kinh tế đất nước bằng thuế... Song song, công ty vẫn xem "global first" - tiến ra toàn cầu là một định hướng bắt buộc. "Công ty đang làm trong một lĩnh vực công nghệ mới, sản phẩm không có rào cản về địa lý, tại sao lại phải giới hạn mình trong một khu vực hay địa phương nào đó?", suy nghĩ đó của những người sáng lập đã góp phần giúp Việt Nam được nhắc đến nhiều hơn trong lĩnh vực blockchain toàn cầu.

"Trong suốt gần 9 năm phát triển, chúng tôi luôn duy trì một khát vọng là đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới. Việt Nam sẽ không dừng lại là một thị trường tiêu thụ công nghệ, mà sẽ sở hữu những công nghệ lõi, có năng lực cạnh tranh tương đương với các quốc gia phát triển", ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.

Các chính sách mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ mở ra nhiều cơ hội cho startup KH-CN của người trẻ Ảnh: Ninety Eight

Nhiều cơ hội rộng mở cho startup KH-CN

Theo ông Nguyễn Thế Vinh, ngành blockchain Việt Nam nói riêng và công nghệ nói chung đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng. Bởi hiện lĩnh vực blockchain hay tài sản mã hóa đã được công nhận chính thức, khung pháp lý đang được hoàn thiện. Trong khi nhiều quốc gia chọn cách "đóng cửa" với tài sản số, tài sản mã hóa và công nghệ blockchain, Việt Nam đã mở cửa cho lĩnh vực này. Đặc biệt, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thúc đẩy các doanh nghiệp KH-CN, đổi mới sáng tạo của người trẻ như Ninety Eight "bước ra ánh sáng".

"Sự công nhận này thể hiện tâm thế của một quốc gia sẵn sàng sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Doanh nghiệp không còn đơn độc trong hành trình phát triển công nghệ và cống hiến cho xã hội, mà đã bắt đầu nhận thấy sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước và Chính phủ", ông Nguyễn Thế Vinh chia sẻ.

Hai thành viên sáng lập Ninety Eight là Nguyễn Thế Vinh (phải) và Lê Thanh Ảnh: NVCC

CEO Ninety Eight ví von blockchain hiện nay giống như internet cách đây 40 năm, là một thị trường trong giai đoạn khởi đầu, với tiềm năng phát triển gần như không giới hạn. Chính vì vậy, với hàng loạt chính sách khuyến khích, thúc đẩy phát triển nói trên, thị trường đang tạo ra nhiều cơ hội cho những người trẻ. Bởi với các doanh nghiệp startup, việc được công nhận là yếu tố vô cùng quan trọng vì có tác động tích cực đến tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn khởi nghiệp, nhất là trong những lĩnh vực mới. Khi khung pháp lý dần được hoàn thiện, thị trường mở rộng hơn, các doanh nghiệp đi trước cũng dễ dàng chia sẻ, hỗ trợ các startup trong cùng lĩnh vực.

"Đảng và Chính phủ quan tâm đến KH-CN nói chung hay các lĩnh vực mới như tài sản mã hóa, blockchain bằng những hành động, chính sách cụ thể. Hay có thể nói rằng hiện nay là rất đúng thời điểm để các ngành KH-CN phát triển và các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội để khởi nghiệp", ông Nguyễn Thế Vinh nhận định. Chính vì thế, CEO Ninety Eight kỳ vọng với tốc độ phát triển hiện tại, trong 5 năm tới, Việt Nam vẫn sẽ nằm trong top đầu của ngành blockchain toàn cầu. Song song đó, công ty sẽ bắt đầu có lợi nhuận đến 2030 và trở thành một "kỳ lân" công nghệ đích thực của Việt Nam.

Để quá trình phát triển diễn ra thuận lợi, ông Vinh đề xuất các cơ quan chức năng hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản số, tài sản mã hóa và tài sản văn hóa số theo hướng rõ ràng, thận trọng nhưng cởi mở hơn. Đồng thời, quá trình đưa vào áp dụng thực hiện cần đẩy nhanh hơn.