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Ứng dụng Blockchain và tem vân tay chống giả bảo vệ thương hiệu

Bắc Bình
Bắc Bình
06/06/2026 16:14 GMT+7

Viện Công nghệ chống làm giả phối hợp cùng Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam vừa thành lập Văn phòng đại diện miền Tây Nam bộ đặt tại Tây Ninh.

Ngày 6.6, tại tỉnh Tây Ninh, Viện Công nghệ chống làm giả phối hợp cùng Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây Nam bộ tại Tây Ninh.

Dự lễ có thượng tướng Lê Tấn Tới (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội); ông Huỳnh Văn Sơn (Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh).

Ứng dụng Blockchain và tem vân tay chống giả bảo vệ thương hiệu- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại sự kiện

ẢNH: BẮC BÌNH

Cùng với quyết định thành lập văn phòng đại diện, ban tổ chức cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Ngơi (tên thường gọi là Phan Thị Hồng Ngân) giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả miền Tây Nam bộ; Phó trưởng đại diện là ông Võ Văn Triều.

Nhận nhiệm vụ, bà Phan Thị Hồng Ngân cam kết, đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp tiên tiến như công nghệ truy xuất nguồn gốc, tem chống giả thế hệ mới và nền tảng số Blockchain vào việc bảo vệ thương hiệu. Song song đó, văn phòng sẽ tăng cường tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện, phòng chống hàng giả; tích cực xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ứng dụng Blockchain và tem vân tay chống giả bảo vệ thương hiệu- Ảnh 2.

Kiện toàn dân sự Văn phòng Tây Nam bộ, trụ sở tại xã Tân Lân (tỉnh Tây Ninh)

ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bày tỏ tin tưởng với năng lực công nghệ sẵn có, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp, đơn vị sẽ tạo thêm lực đẩy mạnh mẽ cho công tác kiểm soát thị trường. Từ đó, hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, phân phối hàng giả, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong việc bảo vệ an toàn cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 1 triệu tem chống giả công nghệ vân tay hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại các tỉnh miền Tây.

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