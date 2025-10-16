Thí điểm quản lý hóa chất, chống hàng giả trên VNeID

Chiều 16.10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, tổ chức lễ công bố "triển khai thí điểm giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID", nhằm khẳng định quyết tâm trong việc ứng dụng dữ liệu dân cư để giải quyết bài toán chống hàng giả, bảo vệ sức khỏe người dân và minh bạch hóa thị trường.

Kẽ hở quản lý dẫn đến nhiều hệ lụy

Theo C06, thực trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó C06, phát biểu tại sự kiện ẢNH: PHÚ CƯỜNG

Thống kê cho thấy, chỉ riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý 47.135 vụ vi phạm với trị giá 425 tỉ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

C06 cho hay, nhiều loại tiền chất công nghiệp hiện vẫn bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi nhiều hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Cạnh đó, công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi đường đi của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.

Do vậy, C06 cho hay giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất (VNIDCheck) được ra mắt nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành.

"Một trong các vấn đề tồn tại trong giai đoạn hiện nay là thực trạng về kẽ hở trong quản lý hàng giả, hàng nhái và công tác quản lý hóa chất, tiền chất... Việc này ảnh hưởng, mang lại hệ lụy hàng ngày, hàng giờ cho sức khỏe, đời sống của nhân dân", đại tá Trần Hồng Phú, Cục phó C06, cho hay.

Đại tá Phú khẳng định, Bộ Công an cam kết hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn và hiệu quả.

Quản lý chặt mang lại nhiều lợi ích

Theo C06, giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất mang lại rất nhiều lợi ích.

Đối với người dân, giải pháp sẽ đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và dễ dàng truy xuất thông tin minh bạch về sản phẩm, đồng thời thực hiện phản ánh, cảnh báo trên nền tảng VNeID.

Đối với doanh nghiệp, VNIDCheck sẽ kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ để tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh; tạo điều kiện cho việc giảm, miễn thuế và thúc đẩy xuất khẩu.

Đối với cơ quan quản lý, VNIDCheck sẽ nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất thông qua kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ phân tích để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất, tiền chất.

Là đơn vị phối hợp triển khai, Tổng công ty Viễn thông MobiFone khẳng định việc khởi động thử nghiệm hệ thống này không chỉ là một dự án lớn về công nghệ, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình triển khai Đề án 06.

MobiFone cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng và bảo đảm vận hành bền vững hệ thống, đưa VNIDCheck trở thành nền tảng định danh, truy xuất nguồn gốc hàng đầu cho toàn bộ chuỗi hàng hóa quốc gia trong tương lai.