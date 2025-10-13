Chi tiết 188 giấy tờ được đề xuất tích hợp trên VNeID

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024 quy định định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan soạn thảo dự kiến 188 loại giấy tờ cấp cho công dân sẽ được tích hợp, cập nhật trên VNeID; bao gồm tất cả các lĩnh vực từ căn cước, cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, kinh doanh, giáo dục, khám chữa bệnh, đăng kiểm, xuất bản, dược phẩm, bất động sản...

Bộ Công an đề xuất 188 giấy tờ cấp cho công dân được tích hợp trên VNeID ẢNH: TUYẾN PHAN

Trong số trên, 18 loại giấy tờ sẽ do Bộ Công an cấp: giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, thông báo xử phạt vi phạm giao thông, phiếu lý lịch tư pháp…

8 loại giấy tờ do Bộ GD-ĐT cấp: bằng tiến sĩ; bằng thạc sĩ, cử nhân; chứng chỉ nghề quốc gia; thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục…

9 loại giấy tờ do Bộ Nội vụ cấp: giấy xác nhận về nơi liệt sĩ hy sinh, bằng Tổ quốc ghi công, giấy xác nhận thân nhân người có công…

21 loại giấy tờ do Bộ NN-MT cấp: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; giấy phép thăm dò khoáng sản; giấy phép môi trường; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón…

8 loại giấy tờ do Bộ Ngoại giao cấp: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử); hộ chiếu phổ thông (không gắn chip điện tử); giấy khai sinh cấp cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam; giấy miễn thị thực; giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam…

12 loại giấy tờ do Bộ Tài chính cấp: sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…

17 loại giấy tờ do Bộ Tư pháp cấp: thẻ công chứng viên, giấy khai tử, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ thừa phát lại, giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam…

Danh sách đầy đủ 188 loại giấy tờ được đề xuất tích hợp trên VNeID xem tại đây.

Việc tích hợp giấy tờ trên VNeID sẽ mang lại nhiều lợi ích ẢNH: T.N

Không yêu cầu xuất trình giấy tờ nếu đã tích hợp

Luật sư Trịnh Văn Tuyến, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, ủng hộ việc mở rộng phạm vi các loại giấy tờ được tích hợp trên VNeID. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước tiết kiệm nguồn lực, nâng cao chất lượng phục vụ.

"Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh trong tay là có thể mang theo rất nhiều loại giấy tờ thiết yếu, thay vì lỉnh kỉnh hồ sơ mỗi khi làm thủ tục. Hơn thế, khi dữ liệu đã tích hợp, chỉ cần mã số định danh là thông tin tự động hiển thị, không cần kê khai, rất tiện lợi", luật sư nói.

Song, để phát huy hiệu quả của việc tích hợp giấy tờ trên VNeID, nhất là số lượng lớn như dự thảo, luật sư Tuyến kiến nghị một số nội dung.

Cơ quan quản lý cần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là các cơ sở dữ liệu điện tử đảm bảo đúng, đủ, sạch; đặc biệt là có sự liên thông tốt, để khai thác tối đa tiện ích của ứng dụng, tránh việc tích hợp nhiều nhưng hạ tầng không theo kịp.

Các cơ quan cũng cần quán triệt việc không được yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ nếu thông tin trong giấy tờ đó đã được tích hợp trên VneID. Ngay trong dự thảo, Bộ Công an đã phản ánh tình trạng này vẫn còn tồn tại, vì thế phải sớm loại bỏ triệt để.

Về phía người dân, do VNeID tích hợp rất nhiều giấy tờ, sử dụng vào rất nhiều thủ tục khác nhau, việc bảo mật thông tin là rất quan trọng.

"Mỗi người cần tăng cường sử dụng ứng dụng nhiều hơn, đồng thời trang bị các kỹ năng bảo mật thông tin cần thiết để không bị lộ, lọt", luật sư khuyến cáo.