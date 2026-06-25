Khát vọng lớn làm nên tương lai Việt Nam

Đó cũng là thông điệp nổi bật được nhấn mạnh trong những định hướng dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, có thể thấy ở bất kỳ thời điểm nào, tuổi trẻ cũng luôn là lực lượng xung kích. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, thanh niên luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, những lĩnh vực mới nhất, những nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần dấn thân cao nhất.

Ngày nay, trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Điều đó đòi hỏi thế hệ trẻ phải được trang bị những năng lực mới, từ tư duy số, năng lực công nghệ đến khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu. Nhưng trên hết, điều quyết định vẫn là khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến cho đất nước.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" đã thể hiện rõ kỳ vọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới. Đây không chỉ là một khẩu hiệu mang tính định hướng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trước vận mệnh dân tộc.

"Bản lĩnh tự cường" là nền tảng để thanh niên đứng vững trước những biến động nhanh chóng của thế giới. "Tiên phong sáng tạo" là yêu cầu tất yếu trong thời đại khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ. "Khát vọng cống hiến" là động lực để tuổi trẻ không chỉ tìm kiếm thành công cho riêng mình mà còn tạo ra giá trị cho cộng đồng và đất nước. Và "Làm chủ tương lai" chính là mục tiêu cuối cùng, khi thanh niên đủ tri thức, năng lực và bản lĩnh để dẫn dắt sự phát triển trong những thập niên tới.

Đặc biệt, những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho thế hệ trẻ càng cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị hành trang toàn diện cho thanh niên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng thanh niên cần tự tin bước ra thế giới với hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt.

Thông điệp ấy có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Một thế hệ trẻ năng động, giỏi ngoại ngữ, thành thạo công nghệ và có tư duy toàn cầu là điều kiện cần. Nhưng điều kiện đủ chính là lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa Việt Nam. Hội nhập để phát triển, nhưng không hòa tan; mở rộng tầm nhìn, nhưng không đánh mất bản sắc.

Từ góc độ đó, việc khơi dậy khát vọng trong thanh niên không thể chỉ dừng ở những lời kêu gọi. Điều quan trọng là tạo ra môi trường để người trẻ được học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và cống hiến. Mỗi trường học, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức xã hội cần trở thành không gian nuôi dưỡng ước mơ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thử thách.

Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững không thể thiếu những công dân trẻ mang trong mình hoài bão lớn. Khát vọng ấy không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là sự nghiêm túc trong học tập, tinh thần trách nhiệm trong công việc, một sáng kiến cải tiến nhỏ, một dự án khởi nghiệp hay một hành động tình nguyện vì cộng đồng. Từng việc làm tích cực hôm nay sẽ góp phần tạo nên diện mạo Việt Nam của ngày mai.

Nhân dịp đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong mỗi người trẻ mỗi ngày hãy tự hỏi mình đã làm gì để tiến gần hơn tới ước mơ của bản thân và khát vọng phát triển của đất nước. Khi hàng triệu thanh niên cùng nuôi dưỡng hoài bão lớn, cùng hành động bằng trách nhiệm lớn, tương lai Việt Nam hùng cường vào năm 2045 sẽ không chỉ là mục tiêu, mà sẽ trở thành hiện thực.