Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Nhà trường

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/11/2025 11:16 GMT+7

Viết tên mình, một hành động tưởng chừng giản đơn với nhiều người lại trở thành khát vọng lớn lao của những phụ nữ Vân Kiều sống nơi biên viễn tỉnh Quảng Trị, thuộc xã Lìa.

Giữa những dãy núi điệp trùng và những bản làng vùng cao Quảng Trị còn nhiều khó khăn, đôi bàn tay chai sần của các mẹ, các chị vốn quen với cuốc, gùi, rựa… nay đang run run tập đánh vần từng nét chữ, tập nắn nót những dòng đầu đời trên trang giấy trắng với khát khao bé nhỏ: viết tên mình.

Tự hào vì... nghĩ được cái gì viết ra được cái đó

Với những người phụ nữ vùng cao quanh năm tất bật nương rẫy, bàn tay họ thô ráp như chính cuộc mưu sinh vất vả. Bởi vậy, hành trình uốn từng nét chữ, tưởng chừng đơn giản, lại trở thành thử thách không nhỏ.

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 1.

Chị Hồ Thị Dứp, người phụ nữ ở thôn Arông, xã Lìa... nay viết được chữ là 1 kỳ tích của bản thân

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thế nhưng, bằng nghị lực của bản thân cùng sự hỗ trợ tận tâm của các thầy cô giáo vùng cao và những người lính biên phòng, nhiều phụ nữ Vân Kiều đã dần biết đọc, biết viết. Từ đó, họ có thể tự tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, thay đổi cuộc sống gia đình bằng chính tri thức mới học được.

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 2.

Chị Dứp tự hào vì điền được đơn xin nhập học

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Một trong những câu chuyện lay động ấy là trường hợp chị Hồ Thị Dứp, người phụ nữ ở thôn Arông, xã Lìa. Từng thuộc diện hộ nghèo, không biết đọc, cũng chẳng biết viết, chị Dứp trước đây phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác mỗi khi cần làm đơn hay đọc giấy tờ của chính quyền. Sau thời gian kiên trì theo học lớp xóa mù chữ, chị đã có thể tự tay viết được tên mình, điều mà trước kia chị chưa từng dám nghĩ đến.

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 3.

Chị Dứp say sưa trong giờ học đêm

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

"Từ khi tham gia lớp xóa mù chữ, tôi đã biết đọc, biết viết. Giờ tôi có thể viết đơn nhập học cho con, biết cách chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo... Tôi thậm chí nghĩ được cái gì viết ra được cái đó", chị Dứp chia sẻ, vừa nói vừa ngượng ngùng khoe nét chữ còn chưa thật thẳng hàng của mình.

Những lớp học đêm đẩy lùi bóng tối đói nghèo

Những lớp học xóa mù chữ ở xã Lìa thường được mở vào buổi tối, sau khi công việc nương rẫy đã tạm lắng. Dưới ánh đèn vàng hắt lên vách gỗ của những phòng học đơn sơ, tiếng đánh vần chậm rãi vang lên giữa vùng biên cương. Mỗi con chữ được viết ra là một bước tiến, là sự nỗ lực vượt qua mặc cảm, vượt lên hoàn cảnh của những học viên đặc biệt, những người phụ nữ đã đi qua nửa đời người mà chưa một lần được cầm bút viết trọn vẹn tên mình.

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 4.
Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 5.
Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 6.

Các mẹ các chị rọi đèn pin để tới lớp

ẢNH: THANH LỘC

Đằng sau sự kiên trì ấy là công sức của những người gieo chữ. Cô giáo Trần Thị Diễm Hà, giáo viên Trường TH-THCS A Xing (xã Lìa, Quảng Trị), chia sẻ rằng để vận động học viên đến lớp là chặng đường không hề dễ dàng.

"Khó khăn lớn nhất là các mẹ, các chị đều đã lớn tuổi, lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc thuyết phục họ đến lớp ban đầu rất vất vả. Giáo viên chúng tôi phải kiên trì vận động, động viên thường xuyên để các chị không bỏ cuộc trên hành trình tìm kiếm con chữ", cô Hà nói.

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 7.

Lớp học xóa mù do cô giáo Trần Thị Diễm Hà, giáo viên Trường TH-THCS A Xing đứng lớp

ẢNH: THANH LỘC

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 8.

Cô Trần Thị Diễm Hà, giáo viên Trường TH-THCS A Xing, phải "cầm tay chỉ việc" cho các học viên

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Hiện nay, các thầy cô Trường TH-THCS A Xing duy trì lớp học đều đặn tuần 5 buổi, mỗi buổi 5 tiết, bất kể mưa rừng lạnh buốt hay những ngày mùa bận rộn.

Ông Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng Trường TH-THCS A Xing, cho biết nhà trường phối hợp với chính quyền xã để duy trì sĩ số và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên: "Chúng tôi tập trung huy động học viên đến lớp, bố trí giờ dạy phù hợp. Nhà trường và xã đều có hình thức động viên tinh thần để học viên hoàn thành chương trình. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mở các lớp cho người trong độ tuổi, nhằm đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ".

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 9.

Mẹ con cùng tới lớp học đêm

ẢNH: THANH LỘC

Khát vọng muốn tự tay… viết tên mình- Ảnh 10.

Các mẹ, các chị say sưa đánh vần theo nhịp thước của cô giáo

ẢNH: THANH LỘC

Nhờ biết đọc, biết viết, nhiều phụ nữ vùng cao đã tự tin hơn trong giao tiếp và trong cuộc sống hằng ngày. Họ biết xem thông báo của thôn, biết tra cứu thông tin về hỗ trợ vay vốn, sản xuất, chăn nuôi; biết ghi chép kế hoạch làm ăn, chi tiêu trong gia đình. Kiến thức, dù chỉ là những con chữ cơ bản, đã mở ra một cánh cửa mới cho họ.

Ở các bản làng vùng cao Quảng Trị, khi ánh sáng tri thức được thắp lên, bóng tối của đói nghèo, lạc hậu cũng dần bị đẩy lùi. Mỗi lớp học xóa mù chữ không chỉ truyền đi tri thức, mà còn khơi dậy niềm tin, niềm hy vọng cho những người phụ nữ từng mặc cảm vì không biết chữ.

Tin liên quan

Thầy giáo trường làng và hành trình mỗi học sinh biết chơi một loại nhạc cụ

Thầy giáo trường làng và hành trình mỗi học sinh biết chơi một loại nhạc cụ

Bằng giải pháp công nghệ, thầy giáo Nguyễn Khắc Lý, Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất, Hà Nội) đã vô cùng sáng tạo và nỗ lực để đưa âm nhạc vào chương trình học tại một ngôi trường ngoại thành, từng không có lấy một giáo viên dạy nhạc.

Lời bộc bạch từ những 'người gieo hạt'

Nghề của 'ma trận' cảm xúc

Khám phá thêm chủ đề

tên mình Quảng Trị lớp học phụ nữ Vân Kiều Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ngày Nhà giáo Việt Nam Vùng cao học chữ lớp học xóa mù chữ cô giáo vùng cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận