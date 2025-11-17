Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị có tân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/11/2025 18:01 GMT+7

Ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Chiều 17.11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4.

Theo đó, kỳ họp lần này đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026), cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Quảng Trị có tân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

Tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa cho ông Trần Phong (giữa), ông Lê Hồng Vinh (thứ 2 từ trái sang), ông Lê Văn Bảo (thứ 3 từ phải sang)

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị... với kết quả 100% thống nhất. 

Trước đó, vào sáng cùng ngày (17.11), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị... với kết quả 100% thống nhất.

Quảng Trị có tân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 2.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Vinh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp đã tin tưởng, trao gửi nhiệm vụ và cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục kế thừa, học hỏi và phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, cùng với lãnh đạo tỉnh, tập thể UBND tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao - nỗ lực lớn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành…

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên làm Phó bí thư Lai Châu

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị Chủ tịch UBND tỉnh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhân sự bổ nhiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận