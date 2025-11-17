Quảng Trị có tân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 17.11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa 8 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4.

Theo đó, kỳ họp lần này đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026), cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa cho ông Trần Phong (giữa), ông Lê Hồng Vinh (thứ 2 từ trái sang), ông Lê Văn Bảo (thứ 3 từ phải sang) ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 8 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị... với kết quả 100% thống nhất.

Trước đó, vào sáng cùng ngày (17.11), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị... với kết quả 100% thống nhất.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Vinh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp đã tin tưởng, trao gửi nhiệm vụ và cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục kế thừa, học hỏi và phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, cùng với lãnh đạo tỉnh, tập thể UBND tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao - nỗ lực lớn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành…