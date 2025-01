Khát vọng năm mới

Không ngừng cố gắng

Thật vui khi năm qua được tham gia diễn xuất trong hai bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi và Độc đạo. Trong đó, vai Diễm của phim Độc đạo được đề cử ở hạng mục Diễn viên nữ truyền hình ấn tượng VTV Awards 2024 và nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Thật cảm ơn sự ủng hộ ấy, và tôi sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với những tình cảm đó.

ẢNH: NVCC

Hai vai diễn mà tôi hóa thân trong năm 2024 ấy đã qua. Và giờ, sang năm mới, tôi tiếp tục sáng tạo với những vai diễn khác. Tôi luôn tự thúc đẩy bản thân để càng ngày càng giỏi nghề hơn. Tôi sẽ học hỏi thật nhiều điều ở đồng nghiệp, những tiền bối kinh nghiệm, và cố gắng làm mới mình để khán giả thấy được sự biến hóa đa dạng qua các vai diễn, cũng như tiến bộ của bản thân theo từng phim.

Bước sang năm 2025, tôi chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, bình an và may mắn. Thời khắc đầu năm, tôi cũng tự dặn mình là phải không ngừng cố gắng học hỏi, chăm chỉ và làm nghề một cách nghiêm túc nhất, cũng như luôn cống hiến hết mình cho nghiệp diễn.

Tôi tin với sự nỗ lực của bản thân, sự kiên trì, một chút may mắn, thì theo thời gian sẽ có thật nhiều vai diễn ấn tượng, được khán giả yêu thương.

Diễn viên Vũ Việt Hoa (28 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái)