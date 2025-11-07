Khi Apple xem iPhone 17 256 GB chỉ là 'mồi câu' thu về 200 USD

Đây được xem là một bước tiến giúp Apple vượt qua các đối thủ như Samsung và Google, vốn chỉ cung cấp bộ nhớ trong khởi điểm 128 GB trên các mẫu cao cấp. Nhưng để nâng cấp lên 512 GB trên iPhone 17, người dùng sẽ phải chi thêm 200 USD.

Người dùng sẽ phải trả thêm 200 USD khi muốn mua iPhone 17 với bộ nhớ trong 512 GB thay vì mức khởi điểm ẢNH: AFP

Mọi thứ sẽ trở nên đáng sợ hơn khi 200 USD này chỉ để bổ sung 256 GB bộ nhớ trong cho iPhone 17, trong khi các tính năng khác như chip hay camera vẫn không hề thay đổi. Điều này trái ngược so với những gì mà Samsung và Google áp dụng khi mức tăng chỉ khoảng 120 USD, trong khi OnePlus tính phí 100 USD và còn tặng thêm RAM, còn Xiaomi 15 Ultra khởi điểm với 512 GB mà không cần 'phụ phí'.

Chiêu kiếm tiền tinh vi của iPhone 17 Pro

Apple rõ ràng đã biến dung lượng thành công cụ kiếm lợi cho công ty. Ban đầu, mức dung lượng 256 GB tưởng như "dư dả", nhưng khi người dùng quay video 4K, chụp ảnh 48 MP hoặc tải nhiều game, nó nhanh chóng trở nên "vừa đủ". Khi đó, khoản chi 200 USD để nâng cấp lên phiên bản 512 GB bỗng trở thành khoản chi bắt buộc.

Trong bối cảnh dung lượng 512 GB không còn là mức xa xỉ đối với bộ nhớ trong vào năm 2025, Apple vẫn định giá nó như một đặc quyền. Điều này đi ngược khẩu hiệu hướng đến môi trường của Apple. Nếu cung cấp các gói dung lượng hợp lý hơn, Apple hoàn toàn có thể giúp người dùng kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm rác thải điện tử.

Không chỉ vậy, người dùng còn phải đối mặt với chi phí iCloud+, khi Apple chỉ tặng 5 GB miễn phí, con số ít hơn nhiều so với 15 GB của Google. Hệ sinh thái chặt chẽ với iMessage, AirDrop khiến người dùng khó rời bỏ và Apple biết rõ điều đó.

iPhone 17 vẫn là một thiết bị tuyệt vời, nhưng chính sách giá bộ nhớ trong của Apple là minh chứng cho việc hãng có thể vừa ở đỉnh cao công nghệ, vừa gây thất vọng nhất trong ngành.