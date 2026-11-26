Những ngày gần đây, mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh một con khỉ hoang dã đang nằm bên đường, bụng căng tròn vì ăn no. Một người qua đường thấy vậy đã đưa cho con khỉ thêm một cây xúc xích. Con khỉ tỏ ra thờ ơ với thức ăn vì quá no, nhưng vẫn cầm cây xúc xích.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, con khỉ đang sinh sống ở khu vực Vườn quốc gia Ba Vì (TP Hà Nội). Nơi đây mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách đến tham quan, ngắm bình minh, săn mây, ngắm hoàng hôn... nên chú khỉ này được cho ăn nhiều.

Con khỉ quay mặt đi nhưng vẫn cầm xúc xích khi được cho trong khi bụng đã no căng Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng nói là du khách đã cho khỉ ăn những loại thức ăn chế biến sẵn, đồ ăn vặt của người như xúc xích, bánh, kẹo... Vì ăn nhiều nên con khỉ no đến mức nhìn đồ ăn là quay mặt đi.

Hình ảnh của con khỉ được đăng tải lại, chia sẻ trên nhiều hội nhóm với hàng trăm nghìn lượt tương tác "thả tim", bình luận...

Bên dưới các bài đăng hình ảnh con khỉ, phần đông cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, hài hước, cho rằng con khỉ đáng yêu. Thông qua những bình luận, nhiều người cổ xúy hành động cho khỉ ăn, bày tỏ rằng: "Con khỉ này may mắn vì được ăn no".



Chỉ một bộ phận nhỏ bình luận cảnh báo việc cho khỉ hoang dã ăn đồ chế biến sẵn là không tốt, là đang làm hại khỉ.

Tài khoản Nguyễn Băng bình luận: "Con khỉ này trông quen quá, mình nhớ mấy tháng trước khi mình đến nó còn bình thường, sao giờ mập vậy. Không biết nó đã trải qua những gì nữa?"



Tài khoản Thuy An bày tỏ: "Con khỉ này sướng nhỉ, chỉ cần ở đúng chỗ có nhiều người qua lại là có cái ăn khỏi cần phải vào rừng".

Một bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm cho rằng hành động của con khỉ là "dễ thương" Ảnh: Chụp màn hình

Tình trạng khỉ hoang dã tại một số khu du lịch sinh thái tập trung ra đường xin ăn từ du khách khá phổ biến. Nhiều người thể hiện tình yêu thương động vật bằng cách cho chúng ăn, không chỉ các thực phẩm như trái cây mà cả bánh kẹo, đồ ăn vặt của người...

Hành động này đang làm hại khỉ hoang dã nghiêm trọng như:



Làm thay đổi bản năng, tập tính kiếm ăn của khỉ và động vật hoang dã.



Nguồn thức ăn không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các loài động vật.



Tiếp xúc gần với khỉ và động vật hoang dã có nguy cơ bị động vật hoang dã tấn công.



Gây nguy hiểm môi trường và ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái.

Trong trường hợp con khỉ được cho ăn quá no như đã nêu trên nếu được cho ăn trong thời gian dài, khỉ sẽ mất bản năng tự kiếm ăn trong môi trường tự nhiên. Chưa kể các loại thức ăn chế biến sẵn của người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa của chúng.

Theo đó, bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là bảo vệ môi trường sống, mà còn cần tránh tương tác sai cách với động vật hoang dã đồng thời chấm dứt các hành vi nuôi nhốt, buôn bán...