Clip giải cứu khỉ mẹ bị mắc bẫy, khỉ con đứng bên lo lắng: Ai thấy cũng thương

Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip lực lượng kiểm lâm giải cứu khỉ mẹ bị mắc bẫy trong rừng, bên cạnh là chú khỉ con đang lo lắng.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Đỗ Trường Giang, Phó giám đốc Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập (TP.Đồng Nai) cho biết: "Clip giải cứu khỉ mẹ mắc bẫy do tổ công tác Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập phối hợp với lực lượng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, ghi lại trong đợt tuần tra hồi năm ngoái".

Đoạn clip mới được chia sẻ lên mạng xã hội đầu tháng 5 vừa qua, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ông Giang kể, khi đoàn tuần tra đang di chuyển trong rừng thì nghe tiếng kêu của loài khỉ. Khi phát hiện một cá thể khỉ trưởng thành đang bị mắc bẫy, mọi người trong đoàn nhanh chóng giải cứu.

Khỉ con đứng cạnh quan sát trong khi khi mẹ được lực lượng kiểm lâm giải cứu Ảnh: Chụp màn hình

Trong lúc mọi người đang cố gắng gỡ bẫy ra khỏi chân khỉ mẹ thì thấy gần đó có chú khỉ con đang đứng trên một cành cây thấp, khuôn mặt bày tỏ sự lo lắng nhìn về phía mẹ.

Chú khỉ mẹ trong clip bị bẫy cuốn chặt vào chân. Nếu không được giải cứu kịp thời thì sẽ chết do bị thương, thiếu thức ăn. Đặc biệt, chú khỉ con cũng khó mà sống sót khi thiếu đi sự chăm sóc của mẹ trong môi trường hoang dã.

Ông Giang chia sẻ, Bộ phận Cứu hộ, Bảo tồn thuộc trung tâm đang chăm sóc 2 cá thể khỉ bị cụt một bàn tay/chân. Nguyên nhân là do khi mắc bẫy, chân khỉ bị kẹp quá chặt. Nếu khỉ cố gắng vùng vẫy để thoát thân thì đành phải "hy sinh" phần tay/chân của mình ở lại.

Clip giải cứu khỉ mẹ bị mắc bẫy, bên cạnh là khỉ con đang chờ có gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội

Một thành viên tổ công tác trực tiếp giải cứu khỉ mẹ cho biết, dù là động vật hoang dã, thường rất sợ người lạ nhưng 2 mẹ con nhà khỉ cảm nhận được mọi người đang giúp đỡ chúng, nên tỏ ra rất "hợp tác" để mọi người tháo bẫy nhanh hơn. Chú khỉ con dù ban đầu kêu lớn, hoảng sợ nhưng dần dần bình tĩnh và đứng gần quan sát mẹ.

Sau khi khỉ mẹ được cứu, khỉ con chạy đến chỗ mẹ ngay lập tức. Mọi người quan sát một lúc thì tiếp tục công việc, 2 mẹ con di chuyển đến một khu vực khác trong rừng.

Vườn quốc gia Bù Gia Mập có đặc trưng với địa hình đồi núi và sông suối Ảnh: VQG Bù Gia Mập

Ông Giang cho biết, những năm qua, việc bẫy thú hoang dã trong địa phận Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng đến đặt bẫy thú rừng.

Trong clip, các đối tượng dùng loại bẫy làm từ dây cáp, đặt ở nơi có dấu hiệu thú thường xuyên lui tới kiếm ăn, xa các tuyến đường mòn. Trong điều kiện tự nhiên với lá cây um tùm, màu đen của đất, lá cây giúp ngụy trang nên loại bẫy này khó bị phát hiện.