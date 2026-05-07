Nữ vận động viên 'gây sốt' ở giải leo ruộng bậc thang

Tại giải leo ruộng bậc thang Mucangchai Ultra Trail - Dấu chân mùa nước đổ, tại xã Mù Cang Chải vào đầu tháng 5 vừa qua, hình ảnh phần thi của chị Trà My được cư dân mạng chia sẻ. Ngay sau khi xuất phát, đối diện thửa ruộng bậc thang đầu tiên, chị đã tụt lại phía sau. Tuy nhiên, chính hành trình nỗ lực để về đích của chị lại khiến cộng đồng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Về đích cuối cùng, nhưng…

Chị Trà My là một chân chạy phong trào, đến với bộ môn chạy bộ từ năm 2019, hiện làm nhân viên văn phòng. Dù từng hoàn thành các cự ly 100 km, 160 km trong những giải chạy địa hình, thử thách leo ruộng bậc thang lần này vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với chị.

Chị Trà My nỗ lực leo ruộng bậc thang ẢNH: BTC

"Dù vẫn tập luyện chạy bộ, leo dốc hằng ngày và khá tự tin về thể lực, nhưng khi đối diện những "bức tường" bậc thang cao quá đầu, tôi mới thấy đây là thử thách rất lớn với bản thân", người phụ nữ cao 1,55 m chia sẻ.

Anh Nguyễn Hòa Khánh, trưởng ban tổ chức giải, cho biết: "Cuộc thi được chia thành nhiều tốp nhỏ, xuất phát lần lượt. Các vận động viên phải vượt qua khoảng 100 thửa ruộng bậc thang với tổng chiều dài khoảng 400 m. Mỗi bậc thang cao từ 1,2 m đến gần 2 m, tổng độ cao khoảng 150 m. Giải đấu thu hút khoảng 300 vận động viên tham gia, gồm người địa phương, khách du lịch và những người yêu thích chạy bộ…".

Leo ruộng bậc thang là thử thách mới lạ với nhiều người. Các vận động viên phải lội qua những thửa ruộng ngập bùn và nước, sức lực bị bào mòn đáng kể trước khi đối diện với những bậc thang gần như thẳng đứng, trơn trượt. Có đoạn, chị Trà My phải ngồi nghỉ khoảng 5 phút mới có sức để tiếp tục. Trước những bậc thang cao quá đầu, chị phải tìm điểm tựa để bám vào rồi nỗ lực leo lên.

"Những khi liên tục bị tụt xuống, không cách nào leo lên được, tôi cũng thoáng nghĩ đến việc nhờ người kéo lên… Tuy nhiên, ngay sau đó tôi tự nhắc mình không được trì hoãn. Tôi tiếp tục tìm đường vì biết rằng thể nào cũng có cách vượt qua", chị nhớ lại.

Càng về gần đích, chị Trà My càng cảm nhận rõ sự tiếp sức từ các vận động viên cũng như thành viên ban tổ chức. Điều đó giúp chị mạnh mẽ hơn, tăng tốc tốt hơn và hoàn thành cuộc đua một cách đầy xúc động.

Khó khăn không bỏ cuộc mà tìm cách

Dù tụt lại phía sau ngay từ những bước chân đầu tiên và mất hơn 30 phút mới hoàn thành phần thi, chị Trà My vẫn cảm thấy hài lòng vì đã không bỏ cuộc để có được một trải nghiệm đặc biệt. Khi chị về đích cũng là lúc những vận động viên ở tốp xuất phát sau bắt đầu hoàn thành phần thi.

Các vận động viên chinh phục bậc thang tại cuộc thi ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Hòa Khánh cho biết thêm, ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải nằm trên các sườn núi, là một danh thắng nổi tiếng của VN. Với kinh nghiệm tổ chức giải chạy địa hình

Mù Cang Chải - Mùa lúa chín vào tháng 10 suốt 6 năm qua, anh đã nảy ra ý tưởng tổ chức lễ hội leo ruộng bậc thang nhằm quảng bá du lịch địa phương.

"Vào tháng 4, bà con bắt đầu dẫn nước vào ruộng để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Năm đầu tiên tổ chức, chúng tôi quyết định miễn phí đăng ký tham gia. Cuộc đua được vận hành như một giải thể thao chuyên nghiệp với đội ngũ tổ chức, an ninh, ghi hình, cùng các hỗ trợ về thức ăn, nước uống và phần thưởng cho người về đích sớm nhất", anh Khánh nói.

Với Trà My, thể thao đã giúp cuộc sống thay đổi tích cực, từ việc giảm cân đến hình thành lối sống lành mạnh và cải thiện sức khỏe. "Nhờ chơi thể thao mà tôi có thêm nhiều trải nghiệm mới. Tôi cũng có đủ sức khỏe để đi đến nhiều nơi. Từ giải leo ruộng bậc thang, tôi nghĩ nhiều đến cách mình ứng xử trước khó khăn trong cuộc sống: không bỏ cuộc, không dừng lại mà tìm cách để vượt qua", chị Trà My nói.