Con khỉ ngồi sau xe máy ôm chặt người đàn ông: Chuyện gì đã xảy ra?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip chỉ hơn 20 giây ghi lại hình ảnh con khỉ ngồi sau xe máy, ôm chặt người đàn ông cầm lái khiến nhiều người tò mò. Trong clip, con khỉ tỏ ra ngoan ngoãn, ngồi yên trên xe không cử động.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thắc mắc về sự việc trong đoạn clip. Có người cho rằng chú khỉ quen sống với người nên giữ được bình tĩnh, không căng thẳng khi ngồi trên xe. Có người lại cho rằng chú khỉ bị dọa hoặc bị tấn công nên mới tỏ ra sợ sệt. Cũng có người bình luận hỏi: "Có chở khỉ về nhà nuôi luôn được không?".

Sự thật về lý do con khỉ ngồi sau xe máy và điểm đến của chuyến xe được nhiều người quan tâm.

Clip anh Duy chở khỉ hoang về rừng

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Châu Ngọc Duy - một người dân sống ở phường Sơn Trà, TP.Đà Nẵng - người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội hôm 6.11 cho biết: "Lúc tôi đang đi làm ở một bãi nghỉ dưỡng thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà thì gặp chú khỉ này đang bị 2 con chó trong khu vực rẫy trồng cây của người dân vây quanh cắn. Con khỉ sợ nên nhảy lên người tôi. Con khỉ thuộc về rừng nên tôi bồng bỏ lên xe chở lên rừng thả lại".

Anh Duy nói thêm, chính vì quá sợ những con chó nên chú khỉ chỉ biết ngồi im sau xe. Sau khi lái xe khoảng 10 phút, anh Duy thả khỉ về rừng. Con khỉ bị cũng bị thương do chó cắn nhưng vết thương nhẹ, chảy máu ít.

Con khỉ được anh Duy thả về rừng Ảnh: NVCC

Khi clip của mình được nhiều người quan tâm chia sẻ, anh Duy cho biết bản thân thấy khá bất ngờ, anh nói: "Việc làm của tôi cũng bình thường thôi".

Tuy nhiên, trước thực trạng khỉ hoang bị con người bắt về nuôi như thú cưng, hay việc cho khỉ hoang ăn tại các khu du lịch làm mất đi tập tính hoang dã gây hại đến khỉ, việc làm của anh Duy nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng.