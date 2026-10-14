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    731 liệt sĩ đã về nơi yên nghỉ, hàng cúc trắng ở lại bên đường TP.HCM

    Phan Diệp
    Phan Diệp
    Trưa 14.10, sau khi đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ đi qua, hàng trăm bông cúc trắng vẫn nằm dọc vỉa hè, bên những gốc cây trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.HCM).

    Hưởng ứng lời vận động của Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, hàng ngàn người dân đã cầm hoa cúc trắng để tiễn đưa 731 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM sáng 14.10.

    Sau buổi đưa tiễn, nhiều người dân đã cắm những cành cúc trắng cạnh gốc cây, dọc vỉa hè... gửi gắm mong muốn "mong các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ với đất mẹ".

    Dọc theo đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức, hàng trăm cành cúc nhỏ được cắm xuống đất, tạo nên hình ảnh đặc biệt xúc động sau buổi tiễn đưa 731 liệt sĩ.

    14.10 - Ảnh 1.

    Bên vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Sài Gòn về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM có một hàng hoa cúc trắng

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 2.

    Những cành cúc trắng được cắm xuống đất sau buổi tiễn đưa liệt sĩ

    Ảnh: Phan Diệp

    Chị Hoàng Hồng Nhung di chuyển dọc theo đường Võ Nguyên Giáp vào trưa 14.10 bày tỏ sự bất ngờ, xúc động khi nhìn thấy một hàng dài cành cúc trắng bên đường.

    "Cảm xúc trong tôi như nghẹn lại. Sinh sống ở TP.HCM nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh đặc biệt như thế này. Tôi đã dừng lại để chụp một tấm ảnh những bông hoa làm kỷ niệm", chị Nhung nói.

    14.10 - Ảnh 3.

    Chị Hồng Nhung chụp hình hàng hoa cúc bên vỉa hè trưa 14.10

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 4.

    Cúc trắng bên cạnh gốc cây trên đường Võ Nguyên Giáp

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 5.

    Mỗi bông cúc trắng là một lời tri ân của người dân TP.HCM đến các liệt sĩ

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 6.

    Cành hoa trắng trên xe

    Ảnh: Phan Diệp

    Sau khi đoàn xe đầu tiên chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM đi qua đường Võ Nguyên Giáp vào khoảng 9 giờ 30, nhiều người dân vẫn nán lại đến tận trưa đưa tiễn những liệt sĩ ở đoàn xe tiếp theo.

    14.10 - Ảnh 7.

    Dòng người chờ đợi tiễn đưa liệt sĩ đến gần 12 giờ

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 8.

    Nhiều thế hệ người dân ở TP.HCM từ người lớn tuổi cho đến thanh niên và các bạn học sinh cùng tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 9.

    Em Nguyễn Minh Thi, học sinh Trường THPT Phước Long (phường Phước Long) đặt tay lên ngực trái khi thấy đoàn xe thứ 2 đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 10.

    Bà Lương Ngọc Cúc (60 tuổi, phường Thủ Đức) thành kính bên bó cúc trắng, chờ tiễn đưa liệt sĩ đến tận trưa

    Ảnh: Phan Diệp

    14.10 - Ảnh 11.

    Những bông cúc trắng được đặt ngay ngắn cạnh gốc cây ở đoạn ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp

    Ảnh: Phan Diệp


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