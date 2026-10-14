731 liệt sĩ đã về nơi yên nghỉ, hàng cúc trắng ở lại bên đường TP.HCM

Hưởng ứng lời vận động của Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, hàng ngàn người dân đã cầm hoa cúc trắng để tiễn đưa 731 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM sáng 14.10.
Sau buổi đưa tiễn, nhiều người dân đã cắm những cành cúc trắng cạnh gốc cây, dọc vỉa hè... gửi gắm mong muốn "mong các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ với đất mẹ".
Dọc theo đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Thủ Đức, hàng trăm cành cúc nhỏ được cắm xuống đất, tạo nên hình ảnh đặc biệt xúc động sau buổi tiễn đưa 731 liệt sĩ.
Chị Hoàng Hồng Nhung di chuyển dọc theo đường Võ Nguyên Giáp vào trưa 14.10 bày tỏ sự bất ngờ, xúc động khi nhìn thấy một hàng dài cành cúc trắng bên đường.
"Cảm xúc trong tôi như nghẹn lại. Sinh sống ở TP.HCM nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh đặc biệt như thế này. Tôi đã dừng lại để chụp một tấm ảnh những bông hoa làm kỷ niệm", chị Nhung nói.
Sau khi đoàn xe đầu tiên chở hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM đi qua đường Võ Nguyên Giáp vào khoảng 9 giờ 30, nhiều người dân vẫn nán lại đến tận trưa đưa tiễn những liệt sĩ ở đoàn xe tiếp theo.
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