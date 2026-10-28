Khi công viên thành lớp học, đường phố là nơi luyện ngoại ngữ

Câu lạc bộ Public Speaking do Phạm Hoàng Hà Chi, học sinh lớp 9 trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) thành lập vào tháng 11.2025. "Từ việc thiếu môi trường thực hành và luyện tập để có thể nói tiếng Anh tự tin, em thành lập câu lạc bộ với hy vọng giúp các bạn học sinh có thể tiếp cận người nước ngoài nhiều hơn và tự tin nhất", Chi chia sẻ.

Các bạn trẻ tự tin giao tiếp với người nước ngoài ẢNH: THẾ DUY

Trước mỗi buổi học, Chi điều hành, phổ biến các quy định chung của lớp học, rồi từng bạn đứng dậy giới thiệu về bản thân. Sau đó, lớp được chia thành các nhóm nhỏ, do 1 cộng tác viên phụ trách, hỗ trợ hướng dẫn đến các khu vực như Bưu điện Thành phố, đường sách, công viên... để tìm kiếm khách du lịch ngoại quốc và xin được trò chuyện.

Cùng làm người hướng dẫn cho các thành viên còn có các học sinh khác giỏi tiếng Anh và có kinh nghiệm giao tiếp với người nước ngoài.

Đoàn Duy Tân, học sinh lớp 10 chuyên tin 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết: "Chi rủ em tham gia câu lạc bộ và em đồng ý, đến nay đã được 5 tháng. Trước đây em không nói tiếng Anh nhiều, chỉ biết ngữ pháp và từ vựng thôi. Từ khi vào câu lạc bộ, em đã tự tin hơn và không còn e ngại. Điều này cũng giúp em hiểu thêm về văn hóa của người nước ngoài cũng như cách họ giao tiếp, dùng từ".

Dương Minh Tú, học sinh lớp 7 Trường Trung học thực hành Sài Gòn, một cộng tác viên khác trong câu lạc bộ, chia sẻ: "Em biết đến câu lạc bộ thông qua mạng xã hội. Em ấn tượng bởi sự nhiệt huyết và năng nổ của các thành viên khi giao tiếp với người nước ngoài. Em đã vượt qua được thách thức lớn nhất là chính bản thân mình để có thể đảm bảo việc hướng dẫn cho các bạn diễn ra tốt nhất".

Sau 3 lần tham gia sinh hoạt cùng câu lạc bộ, Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 7/9, Trường THCS Bàn Cờ, đã mạnh dạn giao tiếp với các du khách nước ngoài. "Em cảm thấy từ vựng của mình được tăng vọt, tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài", Ngọc bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, phụ huynh của Bảo Ngọc, chia sẻ: "Mình được một cô giáo giới thiệu câu lạc bộ này, thấy mô hình rất thú vị nên cho con gái tham gia. Những buổi đầu tiên về, con phản hồi là rất thích. Mình nhận thấy đây cũng là điều kiện tốt để con được tự tin khi giao tiếp ngoại ngữ, bổ trợ cho việc học của con".