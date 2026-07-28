Nam sinh thành thạo 3 ngoại ngữ, viết nhật ký bằng 4 ngôn ngữ

Quốc kể hồi nhỏ học tiếng Anh rất kém. "Ngày đó em không hiểu học tiếng Anh để làm gì, cũng không biết phải học như thế nào. Em từng không được chọn tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh của trường. Điều đó khiến em nhận ra nếu không thay đổi thì sẽ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội", Quốc nhớ lại.

Lê Văn Quốc có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn ẢNH: NVCC

Từ lớp 5, Quốc bắt đầu thay đổi cách học, tích cực tham gia các hoạt động dùng tiếng Anh như diễn kịch, thi TOEFL dành cho học sinh… và dần lấy lại sự tự tin.

Cơ duyên với tiếng Nhật đến khá tình cờ khi mẹ tìm lớp học tiếng Anh cho Quốc và biết đến một lớp tiếng Nhật miễn phí. Ban đầu, Quốc chỉ theo học khoảng hai tháng rồi xin nghỉ. Đến lớp 6, được gia đình động viên, Quốc quay lại học và trở thành học sinh lớp chuyên Nhật đầu tiên tại Trường THCS Đàm Quang Trung (Đà Nẵng). Từ đó, niềm yêu thích tiếng Nhật của Quốc ngày càng lớn.

Bước vào đại học, sau khi đã có nền tảng tiếng Anh và tiếng Nhật, Quốc tiếp tục chinh phục tiếng Hàn với mục tiêu có thể tham gia hỗ trợ phiên dịch tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Bí quyết lớn nhất của nam sinh là duy trì việc sử dụng ngoại ngữ mỗi ngày. Quốc viết nhật ký bằng tiếng Việt, sau đó dịch sang tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn, rồi sử dụng các công cụ AI để kiểm tra lỗi, chỉnh cách diễn đạt và bổ sung từ vựng.

Ngoài giờ học, Quốc còn rèn luyện ngoại ngữ thông qua công việc trợ giảng, gia sư, hướng dẫn viên du lịch và giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Quốc kể vào năm 2 đại học, trong học phần tiếng Anh chuyên ngành, Quốc đã giới thiệu bản thân bằng 4 ngôn ngữ và xây dựng các bài tập theo dạng portfolio (hồ sơ năng lực), lồng ghép yếu tố văn hóa thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu môn học. Kết thúc học phần với kết quả xuất sắc, Quốc được giảng viên mời làm trợ giảng tại trường. "Em nhận ra cơ hội đôi khi không đến vì mình đã hoàn hảo, mà vì có người nhìn thấy sự nỗ lực và tiềm năng của mình", Quốc nói.

Nam sinh cho rằng giá trị của việc học ngoại ngữ không nằm ở số lượng ngôn ngữ biết được mà ở cách sử dụng chúng để kết nối con người và lan tỏa giá trị. "Học ngoại ngữ để có đủ năng lực đưa VN đến gần hơn với thế giới", Quốc bày tỏ.

Theo Quốc, học nhiều ngoại ngữ không khiến bản thân bị "loạn" mà ngược lại giúp mở rộng tư duy. Mỗi ngôn ngữ đều gắn với một nền văn hóa riêng và có nhiều điểm giao thoa về từ vựng, cách phát âm, khiến việc học trở nên thú vị hơn.

Nhắn gửi đến những người trẻ còn e ngại học ngoại ngữ, Quốc cho rằng điều khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội không phải vì không có năng khiếu, mà vì sợ sai và thiếu tự tin để bắt đầu. "Mỗi lần dám nói một câu bằng ngoại ngữ, dù chưa thật sự hoàn hảo, là thêm một lần mình tiến bộ. Cứ kiên trì từng bước nhỏ, bạn sẽ trưởng thành hơn và có thêm nhiều cơ hội trong học tập, công việc cũng như cuộc sống", Quốc chia sẻ.

Bà Hồ Vũ Khuê Ngọc, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), nhận xét: "Quốc có nền tảng tiếng Anh tốt, giao tiếp tự tin và luôn chủ động sử dụng ngoại ngữ trong học tập. Điều tôi ấn tượng hơn cả không chỉ là năng lực ngôn ngữ, mà còn bởi cách em sử dụng tiếng Anh để kết nối với mọi người, chủ động trao đổi với giảng viên nước ngoài, tích cực tham gia thảo luận và không ngại bày tỏ quan điểm bằng tiếng Anh".

Là giáo viên dạy tiếng Nhật của Quốc từ cấp THCS, bà Nguyễn Thị Uyên Trang cho biết vốn tiếng Nhật cùng sự hiểu biết của Quốc vượt khá xa so với lứa tuổi. "Quốc luôn có tinh thần cầu tiến, kiên trì và ý thức tự học rất cao. Tôi tin đó là nền tảng giúp Quốc tiếp tục chinh phục nhiều ngoại ngữ khác", bà Trang nói.

Trong khi đó, bà Lê Thị Ngọc Diệp, giáo viên tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ MiSo (Đà Nẵng), đánh giá Quốc luôn chủ động, ham học hỏi, không ngại giao tiếp nên khả năng sử dụng tiếng Hàn tiến bộ rất nhanh.