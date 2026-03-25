Khi đàn cò tìm về thành phố

Hoàng Sơn
25/03/2026 06:15 GMT+7

Những ngày sau tết Nguyên đán, đàn cò hàng trăm con tìm về bãi bồi ven sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) thong thả kiếm ăn, có khi lại đậu kín trên những tán bần, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy giữa lòng đô thị.

Với những người yêu thiên nhiên, hình ảnh ấy mang lại niềm phấn khởi, bởi cò vốn là loài chim nước khá "khó tính". Việc chúng chọn cư ngụ ngay giữa trung tâm thành phố có thể xem là một chỉ dấu đáng mừng của môi trường.

Mừng là bởi, theo các chuyên gia, cò là loài cần những vùng nước nông giàu thức ăn, ít bị săn bắt và có sinh cảnh an toàn để nghỉ ngơi. Việc đàn cò xuất hiện dày đặc ở khu vực đất ngập nước ven sông Hàn những năm gần đây cho thấy tín hiệu môi trường ở đây vẫn còn đủ "lành" để chim trời tìm về. Ở góc độ sinh thái, đó là một dấu hiệu tích cực. Một dòng sông có cá, tôm và sinh vật thủy sinh dồi dào mới có thể nuôi sống đàn cò hàng trăm con.

Chính vì vậy, sự trở lại của đàn cò càng khiến nhiều người chú ý hơn đến phần rừng ngập nước ít ỏi còn sót lại ven sông Hàn. Sau nhiều năm đô thị hóa, phần lớn diện tích rừng ngập nước đã thu hẹp, hiện chỉ còn khoảng vài chục héc ta, chủ yếu quanh chân cầu Trần Thị Lý và dọc tuyến đường Thăng Long.

Giữa một đô thị đang phát triển nhanh như Đà Nẵng, việc vẫn còn giữ được một sinh cảnh tự nhiên như vậy ngay trung tâm là điều không phải thành phố nào cũng có. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng cần được nhìn nhận đúng giá trị. Nếu những bãi bồi tiếp tục bị san lấp, nếu rừng bần bị thu hẹp, đàn cò có thể sẽ nhanh chóng rời đi. Khi đó, thành phố sẽ mất đi một mảng sinh thái tự nhiên quý giá mà không dễ gì phục hồi.

Cho nên, câu chuyện không chỉ là bảo vệ đàn cò mà quan trọng hơn là bảo vệ sinh cảnh của chúng. Trước hết, cần khoanh vùng bảo vệ những khu rừng bần hiện có, hạn chế tối đa việc tác động, xâm hại các bãi bồi tự nhiên. Khu vực này hoàn toàn có thể phát triển theo hướng công viên sinh thái ven sông để vừa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa tạo không gian trải nghiệm thiên nhiên cho người dân.

Tin liên quan

Cẩn trọng với tài khoản mạng xã hội mang tên địa phương

Cẩn trọng với tài khoản mạng xã hội mang tên địa phương

Vụ việc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm việc với một người lập tới 700 tài khoản, hội nhóm Facebook mang tên các xã, phường trên cả nước khiến nhiều người giật mình.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Hiểm họa khôn lường trên cao tốc

đàn cò bãi bồi ven sông Hàn chim trời Đà Nẵng thành phố
