Khí hậu khắc nghiệt 'càn quét' Đông Á

Trận tuyết tháng 11 kỷ lục

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) hôm qua (29.11) dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một mùa đông được đánh dấu bằng sự xuất hiện thường xuyên hơn của tuyết dày và ẩm ướt hơn bình thường, theo tờ The Korea Herald.

Một công nhân (trái) đang kiểm tra chiếc máy bay tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) ngày 27.11 ẢNH: AFP

Bắt đầu từ ngày 27.11, Hàn Quốc đã chứng kiến đợt tuyết rơi kỷ lục kéo dài 2 ngày trong tháng 11. Tuyết rơi dày bất thường vào tháng 11 ở Hàn Quốc được cho là do nhiệt độ nước biển ấm hơn bình thường ở phía tây bán đảo Triều Tiên gặp phải luồng không khí lạnh.

Trong đó, thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 27.11 đã chứng kiến lượng tuyết rơi tháng 11 lớn nhất kể từ khi việc quan sát thời tiết hiện đại bắt đầu vào năm 1907, với tuyết rơi dày 16,5 cm. Tính đến 8 giờ sáng 28.11 (giờ Hàn Quốc), lượng tuyết rơi tại Seoul đo được ở mức dày 28,6 cm. Đây là điều hiếm thấy không chỉ đối với tháng 11 mà còn đối với toàn bộ mùa đông, theo Yonhap. Lượng tuyết rơi lớn nhất được ghi nhận dựa trên các phép đo tiêu chuẩn tại trạm thời tiết Seoul ở phường Jongno là 31 cm vào ngày 24.3.1922.

Tuyết rơi dày ở Hàn Quốc ngừng hoàn toàn vào lúc 13 giờ ngày 28.11, với lượng tuyết tích tụ trung bình trên 31 thành phố và huyện là 16,7 cm, theo The Korea Herald. Trong đó, lượng tuyết rơi ở một số khu vực của tỉnh Gyeonggi giáp Seoul dày tới hơn 40 cm.

Yonhap đưa tin có ít nhất 5 trường hợp tử vong liên quan đến tuyết rơi ở tỉnh Gyeonggi, trong đó có 4 người thiệt mạng khi các công trình đổ sập do tuyết rơi đè. Giới chức cho hay khoảng 142 chuyến bay đã bị hủy và 76 tuyến phà bị tạm dừng. Ngoài ra, có khoảng 1.285 trường học đã đóng cửa tại tỉnh Gyeonggi.

Tuyết dày đặc trước một tòa nhà chung cư ở TP.Goyang của Hàn Quốc ngày 27.11

Chính quyền TP.Seoul cho hay hơn 11.000 nhân viên và gần 20.000 thiết bị đã được huy động để dọn tuyết trên các con đường.

Mưa lũ gây chết người

Trong khi đó, mưa lớn dẫn tới lũ lụt và lở đất gây chết người ở Malaysia, Thái Lan và Indonesia trong mấy ngày gần đây. Tại Malaysia, báo The Star hôm qua đưa tin tính đến 6 giờ sáng cùng ngày đã có 4 người thiệt mạng do lũ lụt ở 3 bang Kelantan, Terengganu và Sarawak. Ngoài ra, 80.589 nạn nhân phải di dời do lũ lụt và 467 trung tâm cứu trợ tạm thời đã được kích hoạt ở 7 bang của Malaysia.

Nhân viên cứu hộ ngày 25.11 khiêng thi thể của một nạn nhân chết do lở đất ở tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia)

Phó thủ tướng Malaysia kiêm Chủ tịch Ủy ban Quản lý thảm họa quốc gia Ahmad Zahid Hamidi hôm 28.11 thông báo lũ lụt dự kiến sẽ nghiêm trọng hơn năm 2014, khi gần 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Ahmad Zahid cho biết thêm chính phủ Malaysia đã triển khai hơn 82.000 nhân viên an ninh cũng như xuồng cứu hộ và trực thăng, theo Reuters.

Còn tại Thái Lan, giới chức hôm qua thông báo 4 bệnh viện ở tỉnh Pattani đã tạm thời đóng cửa do nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhiều khu nhà của những bệnh viện đó, đòi hỏi phải sơ tán bệnh nhân đến các bệnh viện dã chiến, theo tờ Bangkok Post. Hôm 28.11, AFP dẫn lời một quan chức địa phương tên Wasan Chaitaweewong cho hay lũ lụt đã giết chết một học sinh ở tỉnh Narathiwat và khiến hơn 2.700 người sơ tán. Ông Wasan cho biết thêm mưa kéo dài cũng đã buộc 65 trường học phải đóng cửa.

Cũng trong ngày 28.11, AFP dẫn lời ông Sariman Sitorus, phát ngôn viên của cơ quan tìm kiếm và cứu hộ ở huyện Deli Serdang thuộc tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia, cho hay đã có 7 người chết và 16 người bị thương trong trận lở đất ở làng Sembahe hôm 26.11. Trận lở đất đó xảy ra trên một con đường hẻo lánh sau những trận mưa như trút nước, chôn vùi một số xe, trong đó có một chiếc xe buýt du lịch. Trong cuối tuần trước, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở tỉnh Bắc Sumatra, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, theo thống kê của cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia.