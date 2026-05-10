Khi hồ sơ xin việc nào cũng 'đẹp', nhà tuyển dụng chọn ai?

Bà Trần Phương Hồng, phụ trách tuyển dụng Công ty công nghệ CloudEdge (P.Bình Tiên, TP.HCM), cho hay trong dịp tuyển dụng mới đây, điều bà bất ngờ không phải là số lượng hồ sơ xin việc, mà là sự đồng đều đáng kinh ngạc của các ứng viên.

"GPA của mỗi người đều 3.5 trở lên, từng tham gia câu lạc bộ, có chứng chỉ ngoại ngữ, kỹ năng mềm… Nhìn vào, thấy ứng viên nào cũng giỏi, chính vì thế rất khó chọn", bà Hồng nói.

Doanh nghiệp có xu hướng tìm người phù hợp nhất với công việc chứ không phải tìm người giỏi nhất trên hồ sơ xin việc ẢNH: THANH NAM

Đây không phải trường hợp cá biệt. Ông Lê Đức Phú, phụ trách tuyển dụng Công ty thương mại điện tử Digital Bazaar (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), kể đã từng lọc một chồng hồ sơ, gần như CV nào cũng ghi tốt nghiệp bằng giỏi, GPA cao. Ông nói: "Nhiều khi đọc xong mà… không biết chọn ai".

Ông Lê Tấn Trí, quản lý nhân sự tại Công ty TNHH công nghệ thông tin Bảo Tín (P.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết không quá khó để bắt gặp những hồ sơ xin việc được đầu tư kỹ lưỡng, có thiết kế hiện đại, nội dung chỉn chu, thành tích học tập nổi bật… Ông Trí cho rằng: "Điều này hoàn toàn ngược lại so với khoảng 5 năm trước. Thời gian ấy, thấy một ứng viên tốt nghiệp loại giỏi là đã chú ý. Còn bây giờ, nếu không phải loại giỏi thì mới… đáng chú ý".

"Thế nhưng, vấn đề là GPA không còn phản ánh đầy đủ năng lực làm việc. Nó chỉ cho thấy học tốt trong môi trường học thuật, chứ không đảm bảo sẽ làm việc thật tốt trong môi trường thực tế", ông Trí nhìn nhận.

Bà Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thiện Ân (xã Bà Điểm, TP.HCM), cũng đồng tình: "Khi 80% hồ sơ đều có GPA cao thì GPA không còn là tiêu chí phân loại. Nó trở thành điều kiện cần, không phải điều kiện đủ".

Theo ông Lê Tấn Trí, khi các tiêu chí truyền thống như GPA, chứng chỉ, hoạt động ngoại khóa không còn đủ để phân loại, doanh nghiệp buộc phải tìm những cách đánh giá khác. "Xu hướng rõ rệt hiện nay là chuyển từ đánh giá hồ sơ xin việc sang đánh giá năng lực thực tế bằng cách: tổ chức nhiều vòng kiểm tra kỹ năng, đưa ra bài tập tình huống, yêu cầu ứng viên thực hiện dự án nhỏ hoặc mô phỏng công việc…", ông Trí nói.

Bà Trần Phương Hồng cho hay: "Ứng viên xin việc cần đáp ứng nhiều yếu tố hơn như: khả năng thích nghi, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi, khả năng phát triển lâu dài… Đó là những điều mà doanh nghiệp ngày nay quan tâm nhiều".

Ông Nguyễn Hữu Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTL Tuấn Minh (P.Long Trường, TP.HCM), nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm người giỏi nhất trên hồ sơ xin việc, mà tìm người phù hợp nhất với công việc. Hiện nay, bảng điểm chỉ còn mang yếu tố tham khảo". Ông Minh cũng cho rằng: "Doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến kinh nghiệm thực tế, kỹ năng làm việc, thái độ và tinh thần học hỏi, cách xử lý vấn đề. Ứng viên có thể được giao tình huống cụ thể, yêu cầu đề xuất giải pháp hoặc thực hiện một nhiệm vụ mô phỏng công việc. Qua đó, chúng tôi mới có thể đánh giá được khả năng làm việc thật sự của ứng viên".

Trước sự thay đổi này, người trẻ cũng phải tìm cách tạo dấu ấn riêng. Huỳnh Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, chia sẻ: "Em từng nghĩ chỉ cần học tốt, có GPA cao là dễ được chọn. Nhưng khi đi thực tập, em nhận ra mình phải chứng minh nhiều hơn thế". Lan Anh cho biết đã xây dựng hồ sơ cá nhân, tham gia các dự án thực tế, chạy thử các chiến dịch nhỏ để có kinh nghiệm, nhằm tự tạo lợi thế sau khi tốt nghiệp ra trường.

Bà Nguyễn Thị Minh Hà tư vấn trong hồ sơ xin việc, thay vì chỉ liệt kê thành tích, hãy kể câu chuyện về những gì bản thân đã làm, đã học được và giá trị đã tạo ra.