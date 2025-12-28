Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước sẽ tiến lên

Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN và các bộ, ban, ngành, địa phương; 2.025 đại biểu chính thức, là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên cả nước, tham dự đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ẢNH: TTXVN

C ÁC ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LÀ "NGUỒN NĂNG LƯỢNG GỐC" CHO PHÁT TRIỂN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt thành phong trào hành động cách mạng bằng Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

"Thi đua là công việc hằng ngày của mỗi cá nhân, tập thể. Mục tiêu của thi đua là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, cho từng cá nhân, tạo ra những sản phẩm cụ thể để người dân được thụ hưởng thật", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan các gian trưng bày tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp để tôn vinh "những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước". Đó là những con người bình dị nhưng làm nên những thành tích cao quý: có người lặng thầm cải tiến từng quy trình, tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; có người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có người "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"; có người kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên cương Tổ quốc.

Tổng Bí thư cho rằng điều đáng trân trọng nhất ở các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, mà là những phẩm chất tạo nên thành tích: trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; coi danh dự là thiêng liêng; lấy hiệu quả công việc làm thước đo phẩm chất lao động.

Các điển hình tiên tiến, theo Tổng Bí thư, chính là "nguồn năng lượng gốc" cho phát triển. Khi những tấm gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần xã hội sẽ tốt lên từng ngày, cuộc sống trở nên nhân văn hơn, nghĩa tình hơn và ấm áp tình người hơn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư yêu cầu phong trào thi đua yêu nước phải được đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, nội dung và cách thức tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, thi đua không thể dừng lại ở phong trào bề nổi, mà phải trở thành một "hệ sinh thái năng động", nơi mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực; mọi nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa thành trách nhiệm, công việc rõ ràng; để mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và trực tiếp thụ hưởng thành quả của lao động, sáng tạo.

Tinh thần xuyên suốt mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là thi đua phải gắn chặt với phục vụ nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển KH-CN và chuyển đổi số; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh; quan tâm nhiều hơn đến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và lực lượng tuyến đầu.

Bên cạnh đó, thi đua yêu nước phải góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - coi đây là một mặt trận quan trọng để "diệt giặc nội xâm", làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư cũng đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời; khen đúng người, đúng việc, ưu tiên cơ sở và người lao động trực tiếp, kiên quyết chống hình thức.

"Phong trào thi đua yêu nước chỉ bền vững khi được tổ chức tốt, giám sát tốt và lan tỏa tốt", Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đổi mới cách phát động và đánh giá, tạo môi trường để người tốt, việc tốt được phát hiện, ghi nhận và nhân lên kịp thời.

Với các điển hình tiên tiến được tôn vinh, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là hạt nhân lan tỏa; đồng thời mỗi người hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... "Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư tin tưởng phong trào thi đua yêu nước sẽ mở ra một giai đoạn mới: mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, sáng tạo hơn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, để nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

N HIỀU PHONG TRÀO THI ĐUA GÓP PHẦN TẠO NÊN NHỮNG KỲ TÍCH

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, nhấn mạnh 5 năm qua là giai đoạn đặc biệt khó khăn của đất nước, là những thời khắc mang tính lịch sử.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay; cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Công ty CP thực phẩm sữa TH ẢNH: LÊ HUYỀN

"Chúng ta đã vượt qua "những cơn gió ngược" và đạt được những thành tựu quan trọng bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái". Cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" đã tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới và thịnh vượng mới", Thủ tướng khái quát.

Trong những thành tựu đó, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, với nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những "kỳ tích", những "dấu ấn" tiêu biểu như: phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; các phong trào phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; chiến dịch "300 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường cao tốc"; phong trào thi đua thần tốc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3; cùng các chương trình "Bình dân học vụ số", "Học tập suốt đời", "Sóng và máy tính cho em", "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ người dân vùng thiên tai miền Trung.

"Những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định: Thi đua yêu nước đã thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực; tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin và khích lệ toàn dân tộc tích cực lao động, sáng tạo, cống hiến cho Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại đại hội, nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng cho 17 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 7 tập thể, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho 10 tập thể và cá nhân.