Khi nào chuyển khoản, thanh toán sẽ bị ngân hàng thu phí?

Hiện nay, việc chuyển khoản, thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua ứng dụng ngân hàng điện tử (app) gần như không mất phí. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải mọi giao dịch đều được miễn phí hoàn toàn. Tùy từng ngân hàng, khách hàng vẫn có thể bị thu phí trong một số trường hợp chuyển khoản tại quầy hoặc phát sinh các điều kiện đặc thù.

Chẳng hạn, tại Vietcombank, phần lớn giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 trên app hiện được miễn phí, kể cả với giao dịch liên ngân hàng. Tuy nhiên, theo biểu phí áp dụng từ ngày 1.4, ngân hàng sẽ thu phí đối với một số trường hợp giao dịch tại quầy, đặc biệt liên quan tới giao dịch giá trị lớn. Cụ thể, khách hàng chuyển tiền đi trong cùng hệ thống Vietcombank sẽ bị trừ trong tài khoản 5.000 đồng/giao dịch, với ngoại tệ là 0,5 USD/giao dịch. Khi chuyển tiền khác hệ thống Vietcombank với số tiền dưới 500 triệu đồng, khách hàng bị thu phí 0,025% số tiền hoặc tối thiểu 9.000 đồng/giao dịch và tối đa 125.000 đồng/giao dịch; chuyển tiền khác hệ thống với số tiền trên 500 triệu đồng thì mức phí lên 0,027% hoặc tối thiểu là 135.000 đồng và tối đa 975.000 đồng; đối với ngoại tệ thì phí 0,03%, tối thiểu 1 USD và tối đa 70 USD. Các mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tương tự, theo biểu phí áp dụng từ ngày 23.4, Ngân hàng Techcombank hiện miễn gần như toàn bộ phí chuyển tiền qua các nền tảng ngân hàng điện tử như F@st Mobile và F@st iBank. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy, ngân hàng bắt đầu áp dụng biểu phí theo giá trị chuyển khoản. Đối với chuyển khoản cùng hệ thống Techcombank, giao dịch từ 20 triệu đồng trở xuống bị tính phí 3.000 đồng/giao dịch. Nếu giá trị trên 20 triệu đồng, Techcombank thu 0,02% số tiền chuyển, tối đa 1 triệu đồng/giao dịch. Đối với giao dịch liên ngân hàng tại quầy, mức phí được áp dụng là 0,0175% giá trị giao dịch, với mức tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng/giao dịch. Ngoài ra, Techcombank còn áp dụng phụ phí trong trường hợp khách hàng chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản. Khi đó, ngân hàng thu thêm 0,01% giá trị giao dịch, tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng. Trường hợp người nhận tiền mặt bằng căn cước công dân, hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank thì sẽ bị thu phí 0,03% trên giá trị hoặc tối thiểu 20.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng/giao dịch...

Một ngân hàng khác là BIDV cũng miễn phí phần lớn giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng BIDV SmartBanking. Nhưng nhà băng này áp dụng phí đối với một số giao dịch chuyển như thu phí 0,01% - 0,02% số tiền hoặc tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch, tối đa 500.000 đồng khi chuyển tiền cùng hệ thống nhưng khác chi nhánh. Trường hợp khách hàng chuyển khoản khác hệ thống thì bị thu phí 0,03% số tiền hoặc tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch và tối đa 1 triệu đồng/giao dịch; chuyển khoản tự động liên chi nhánh bị phí 5.000 đồng/lần cộng phí chuyển tiền tương ứng...

Như vậy, có thể thấy, nếu ra quầy giao dịch của nhiều ngân hàng thì khách hàng dù chuyển tiền đi từ tài khoản của mình cũng sẽ bị thu phí giao dịch.